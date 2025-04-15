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Припинення війни й економічна співпраця США та Росії. Білий дім провів паралелі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Припинення війни й економічна співпраця США та Росії. Білий дім провів паралелі
Віткофф, Путін та Дмитрієв зустрілись 11 квітня в Петербурзі
фото: РІА «Новости»

Речниця Білого дому назвала переговори Віткоффа і Путіна «продуктивними»

Існують стимули для Москви, аби припинити цю війну. Можливо, йдеться про економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, інформує «Главком».

Білий дім провів паралелі між припиненням війни та економічним партнерством США й Росії. Лівітт натякнула на економічну співпрацю США та Росії по завершенню війни, але спершу, за її словами, Вашингтон має побачити припинення вогню.

Також вона прокоментувала зустріч спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа з диктатором Путіним у Росії. Лівітт заявила, що в них видалась конструктивна бесіда і Віткофф вважає, що РФ зацікавлена у завершенні війни.

Речниця додала, що сам президент Трамп дотримується цієї ж думки.

До слова, прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу повідомила, чи планує президент США відвідати Україну. Вона заявила, що не говорила з президентом США щодо цього. Водночас Лівітт зазначила, що може запитати Трампа його думку про можливий візит.

Нагадаємо, у матеріалі The Telegraph йдеться, що президент США Дональд Трамп, який під час передвиборчої кампанії обіцяв зупинити війну в Україні «за 24 години», насправді не лише не виконав цієї обіцянки, а й, навпаки, продовжує конфлікт.

Варто зазначити, що у 2024 році Трамп зробив гучну обіцянку, що закінчить війну в Україні за 24 години ще у листопаді, якщо його оберуть президентом США. Згодом у січні, перед виборами, всі пригадували його обіцянки.

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Теги: війна Дональд Трамп переговори перемир'я

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