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Кремль оголосив кінець енергетичного перемир'я

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Кремль оголосив кінець енергетичного перемир'я
Раніше Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову РФ та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі
фото: Reuters

Пєсков: Нових вказівок Путін не давав

Прессекретар диктатора Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 18 квітня, що місяць мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури минув. Як передає «Главком», про це повідомляє ТАСС.

«Місяць мораторію на удари по енергооб'єктах минув, але нових вказівок Путін не давав», – зазначив Пєсков.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

Згодом Дмитро Пєсков стверджував, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики. За словами Пєскова, Україна нібито постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже українська армія, мовляв, не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 16 квітня заявив: «Всього за цей час Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій».

За словами Тихого, у Миколаївській області пошкоджений трансформатор, також пошкоджено трансформатор в околицях Херсона і лінія електропередач ще в одній області.

Також Російська Федерація справді зменшила удари по енергетичних об'єктах України, однак не зменшила загальну кількість атак на цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

«Обстріли дронами, ракетами, включно з балістичними продовжуються, їх менше не стало», – зазначив президент. За словами Зеленського, подібні дії РФ не можна вважати припиненням вогню, оскільки ворог досі продовжує вбивати мирних людей.

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Теги: путін перемир'я

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