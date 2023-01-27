«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам

Відправляючи тисячі мобілізованих гинути в Україні, очільник Кремля хоче «додатковими заходами» підвищити народжуваність у Росії

Президент держави-терористки Росії Путін доручив уряду розробити нові заходи для підтримки сімей. Таке повідомлення з’явилося 27 січня на сайті Кремля.

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«Уряду РФ розробити та подати комплекс додаткових заходів, спрямованих на підвищення народжуваності та підтримку сімей, які мають дітей», — йдеться у переліку доручень.

Нагадаємо, депутат російської Держдуми Олег Нілов на благодійній акції «Ялинка Бажань» вирішив пожартувати, однак осоромився. Нілов знімав із ялинки новорічні побажання від дітей-сиріт, дітей вояків-окупантів та громадян з обмеженими можливостями. Вирішивши спочатку пожартувати над «хлопчиком з Києва», чиновник зробив вигляд, буцімто в листівці написано, що «хлопчик Вова з Києва хоче ракет».«Він їх отримає»», – єхидно заявив окупант.

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До слова, під час зустрічі з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном російський диктатор Путін поводився дещо знервовано – міцно тримався за стілець, викручував ноги, кусав губи, тягав краватку та часто тер очі.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в оточенні російського диктатора вже усвідомили, що поразка Росії у війні проти України неминуча. «Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто в Росії вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна», – заявив Данілов.