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«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Бабы еще нарожают!» Путін дав команду російським жінкам
Путін доручив уряду розробити нові заходи для підтримки сімей
фото з відкритих джерел

Відправляючи тисячі мобілізованих гинути в Україні, очільник Кремля хоче «додатковими заходами» підвищити народжуваність у Росії

Президент держави-терористки Росії Путін доручив уряду розробити нові заходи для підтримки сімей. Таке повідомлення з’явилося 27 січня на сайті Кремля.

«Уряду РФ розробити та подати комплекс додаткових заходів, спрямованих на підвищення народжуваності та підтримку сімей, які мають дітей», — йдеться у переліку доручень.

Нагадаємо, депутат російської Держдуми Олег Нілов на благодійній акції «Ялинка Бажань» вирішив пожартувати, однак осоромився. Нілов знімав із ялинки новорічні побажання від дітей-сиріт, дітей вояків-окупантів та громадян з обмеженими можливостями. Вирішивши спочатку пожартувати над «хлопчиком з Києва», чиновник зробив вигляд, буцімто в листівці написано, що «хлопчик Вова з Києва хоче ракет».«Він їх отримає»», – єхидно заявив окупант.  

До слова, під час зустрічі з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном російський диктатор Путін поводився дещо знервовано – міцно тримався за стілець, викручував ноги, кусав губи, тягав краватку та часто тер очі.

Тим часом секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що в оточенні російського диктатора вже усвідомили, що поразка Росії у війні проти України неминуча. «Питання Путіна у Росії вже майже закрите. Дехто в Росії вже знає ім'я того, хто буде там працювати після Путіна», – заявив Данілов.

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Теги: росія війна тероризм демографічна криза

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