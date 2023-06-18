Число жертв від підриву ГЕС зросло до 16, столиця Судану зазнала авіаудару: головне за ніч

Унаслідок теракту на Каховській гідроелектростанції безвісти зниклими вважається 31 особа

Столиця Судану Хартумі зазнала смертоносного авіаудару – загинули 17 людей, серед яких п’ятеро дітей. Водночас стало відомо о 16 загиблих унаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Безвісти зниклими вважається 31 особа. Тим часом речник Путіна заявив, що Росія нібито багато в чому вже виконала завдання з так званої «демілітаризації» України. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 18 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 16

Унаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції відомо вже про 16 загиблих. Безвісти зниклими вважається 31 особа. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Кліменко.

Підтопленими залишаються 1300 будинків. Серед них 1274 – на території Херсонської області, ще 26 – на Миколаївщині.

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Усього внаслідок цього теракту евакуйовано 3614 осіб, із яких 474 – діти, ще 80 – маломобільні особи.

Авіаудар по столиці Судану

Авіаудар по густонаселеному районі столиці Судану Хартумі вбив 17 людей. Серед них п’ятеро – діти. Про це повідомляє BBC.

Як зазначаєтьс, удар було завдано по району Хартумі Ярмук 17 червня. Від вибуху зруйновано 25 будинків.

Як пише видання, трагедія сталася за день після того, як генерал армії Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан пригрозив посилити атаки на сили швидкого реагування (RSF).

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Пєсков заявив про виконання завдання з «демілітаризації» України

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито багато в чому вже виконала завдання з так званої «демілітаризації» України. Про це представник Кремля розповів в інтерв'ю RT Arabic.

«Україна була сильно мілітаризована на момент початку «СВО» (спеціальної військової операції, якою РФ називає війну проти України – «Главком»), і, як вчора сказав Путін, одним із завдань була демілітаризація України. Фактично це завдання багато в чому виконане, тому що все менше і менше своєї зброї Україна використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу», – сказав Пєсков.

Підсумки зустрічі Путіна з лідерами Африки

Президент ПАР Сиріл Рамафоса під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що настав час припинити війну в Україні. На це президент РФ відповів, ніби це Київ, а не Москва відмовляється від мирних переговорів.

Рамафоса сказав диктатору, що пропозиції африканських держав щодо врегулювання ситуації в Україні будуються на 10 елементах, які були представлені напередодні в Києві, під час зустрічі африканської делегації з президентом Володимиром Зеленським.

На ці «мирні ідеї» Путін відповів черговою порцієї пропаганди.

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«Не ми (Росія – «Главком»), а керівництво України оголосило про те, що воно не вестиме жодних переговорів. Більше того, чинний президент України підписав відповідний декрет, який забороняє вести ці переговори. Тому я розумію вашу занепокоєність, поділяю її, і, безумовно, ми готові розглянути будь-які ваші пропозиції, але ми не відмовлялися від переговорів. Відмовилася українська сторона. Декрет навіть видали. Ну, чого ж від нас хочуть?», – сказав диктатор.

Блінкен прибув до Китаю

У неділю 18 червня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна з офіційним візитом. Таким чином, він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п'ять років. Про це повідомляє Reuters.

Як очікується, Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Цінь Ганом, першим дипломатом Китаю Ван І та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном з метою встановити відкриті та довговічні канали зв’язку між двома країнами.