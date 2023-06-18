Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного

Диктатор розповів, де зараз на його думку перебуває головнокомандувач ЗСУ

Російський диктатор Володимир Путін почав затинатися при одній згадці про головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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Під час спілкування журналісти спитали про Залужного, Путін же відповів запитанням на запитання: «А де Залужний?».

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«Ми думали, ви знаєте», – пролунало із залу.

На це диктатор сказав, що варто було б у самого Залужного спитати, де він. Але для цього доведеться перейти на іноземну мову. А потім додав, що Залужний за кордоном.

«Але я можу помилятися», – завершив Путін розмову.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти публікували фейкову інформацію про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито зазнав поранень після обстрілу росіян.

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Крім того, німецький журнал Stern спростував черговий російський пропагандистський фейк про поранення глави української розвідки Кирила Буданова.