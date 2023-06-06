Наслідки підриву Каховської ГЕС: названо райони з найгіршою ситуацією

На Херсонщині голошено ІІІ рівень небезпеки – червоний

На річці Дніпро нижче м. Нова Каховка, внаслідок підриву Каховської ГЕС, очікується інтенсивний ріст рівнів води з затопленням прируслових територій та понижених частин деяких населених пунктів. Про це повідомляє Державне агентство водних ресурсів.

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Під загрозою Херсон, Херсонський, Бериславський та Скадовський районах Херсонської області. Оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.