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Наслідки підриву Каховської ГЕС: названо райони з найгіршою ситуацією

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Наслідки підриву Каховської ГЕС: названо райони з найгіршою ситуацією
Підтоплення, які виникли внаслідок підриву Каховської ГЕС
фото з соцмереж

На Херсонщині голошено ІІІ рівень небезпеки – червоний

На річці Дніпро нижче м. Нова Каховка, внаслідок підриву Каховської ГЕС, очікується інтенсивний ріст рівнів води з затопленням прируслових територій та понижених частин деяких населених пунктів. Про це повідомляє Державне агентство водних ресурсів.

Під загрозою Херсон, Херсонський, Бериславський та Скадовський районах Херсонської області. Оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Наслідки підриву Каховської ГЕС: названо райони з найгіршою ситуацією фото 1

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: росія війна окупанти Каховська ГЕС

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