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Орбан заявив про наступну фазу в «окупації» Брюсселя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Орбан заявив про наступну фазу в «окупації» Брюсселя
Прем'єр Угорщини вважає, що політика Трампа змусить Європу переглянути підтримку України
фото з відкритих джерел

Угорський міністр сподівається, що президентство Трампа допоможе йому «окупувати» серце ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що розпочинає нову фазу наступу, «метою якого є окупація Брюсселя». Про це повідомляє Reuters.

Орбан вважає, що повернення Дональда Трампа до Білого дому допоможе запустити другу хвилю масових правих політичних змін в Європі.

«Лише кілька годин, і навіть сонце буде світити по-іншому в Брюсселі. Новий президент у США, велика фракція «патріотів» у Брюсселі, великий ентузіазм. Тож великий наступ може розпочатися. Цим я розпочинаю другу фазу наступу, метою якого є окупація Брюсселя», – наголосив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже не вперше робить подібні заяви. Торік він заявив, що готовий пройти маршем до Брюсселя та «окупувати» серце ЄС перед виборами до Європейського парламенту.

Як відомо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. Сьогодні новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Раніше Трамп прибув до Вашингтона, де виступив на мітингу перед своїми прихильниками на стадіоні Capital One Arena.

До слова, Орбан не буде присутній на інавгурації нового президента США 20 січня.

Теги: Брюссель Віктор Орбан Угорщина Європейський союз Дональд Трамп

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