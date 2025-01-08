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Маск назвав прем'єра Канади «дівчинкою»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Маск назвав прем'єра Канади «дівчинкою»
Ілон Маск не вперше дозволяє собі зневажливо звертатися до політиків із різних країн
фото з відкритих джерел

Американський мільярдер накинувся на Трюдо за відмову віддавати Трампу Канаду

Мільярдер Ілон Маск назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо «дівчиною, думка якої не є важливою». Так він відреагував на заяву Трюдо про неможливість приєднання Канади до США.

«Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів», – заявив канадський прем'єр, відповідаючи на закиди Трампа про Канаду як 51-й штат США.

Так, Маск у своїй соцмережі X заявив, звертаючись до Трюдо, що той більше «не губернатор Канади».

«Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти кажеш», – написав радник Трампа.

Маск висловився в бік Трюдо
Маск висловився в бік Трюдо
скріншот

Варто зазначити, що й сам Трамп неодноразово глузливо називав Трюдо «губернатором» Канади, ігноруючи його посаду. Республіканець звинувачує Оттаву в тому, що та «провалила» кордон США, пропустивши велику кількість наркотиків і людей, включно з нелегальними іммігрантами з понад 70 різних країн.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп презентував у соцмережі Truth Social географічну карту, де він об'єднав країну з Канадою. Свою публікацію республіканець не підписав. Обидві держави на карті були зафарбовані одним кольором. Нові території Трамп також назвав Сполученими Штатами.

Нагадаємо, у грудні минулого року Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США, якщо та не може розв'язати питання з мігрантами та торгівлею. У матеріалі «Главкома» читайте докладніше про те, що стало причиною нового напруження між країнами.

Також обраний президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social пообіцяв, що з 20 січня після вступу на посаду підпише указ про введення 25% тарифів на всі товари з Мексики та Канади. Він пояснив, що ухвалив таке рішення через проблему нелегальної імміграції та притоку наркотрафіку до країни.

Раніше Трюдо заявив, що планує залишити посаду прем'єра Канади, як тільки буде обраний наступник. Напередодні президентських виборів у США популярність канадського політика серед виборців вже падала, частково через економічні проблеми, такі як інфляція та дефіцит житла. Після обрання Трампа його погроза запровадити 25% тарифи на канадські товари посилила побоювання щодо економічної стабільності в Канаді. 

Згодом Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо піти у відставку, припустивши, що зараз для Канади «сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів».

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Теги: Ілон Маск Джастін Трюдо Канада США Дональд Трамп

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