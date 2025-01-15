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Орбан не приїде на інавгурацію Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Орбан не приїде на інавгурацію Трампа
Орбан планує виступити з промовою в Будапешті, де підсумує результати угорського головування в ЄС
фото з відкритих джерел

Інавгурація Трампа відбудеться 20 січня 2025 року

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не буде присутній на інавгурації нового президента США 20 січня.  Про це заявив керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші, повідомляє Telex.

За словами очільника пресслужби прем'єра, Орбан виступатиме з промовою в Будапешті під час якої наведе оцінку результатів угорського головування в ЄС.

Як відомо, інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Трамп запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна на свою інавгурацію. Однак згодом стало відомо, що глава Китаю Сі Цзіньпін планує відправити на інавгурацію свого високопоставленого представника.

Також п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що поїде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп проведе мітинг у Вашингтоні за день до інавгурації. Захід, який у Трампа називають «мітингом перемоги», відбудеться на критій арені Capital One Arena в центральній частині Вашингтона. Спікерів мітингу поки не оголошують

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Теги: Дональд Трамп інавгурація США Віктор Орбан Угорщина

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