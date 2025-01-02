Вибух біля вежі Трампа: поліція знайшла каністри з пальним і феєрверки

Поліція розглядає вибух біля вежі Трампа як можливий теракт

У Tesla Cybertruck, що вибухнула біля входу в готель Trump International Hotel в Лас-Вегасі, внаслідок чого загинув водій і постраждали семеро осіб, поліція виявила каністри з паливом і феєрверки. Про це повідомляє Axios.

Знайдене було в задній частині автомобіля.

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск теж повідомляв, що «вибух був спричинений дуже потужним феєрверком або бомбою, що перевозилася в кузові орендованого Cybertruck», і він не пов'язаний із самим транспортним засобом.

Поліція розглядає вибух як можливий теракт. Збір доказів та перевірка тривають.

Нагадаємо, про вибух поблизу вежі Дональда Трампа стало відомо ввечері 1 січня. На відео, знятих місцевими жителями поблизу 64-поверхового комплексу, видно, як поліція і пожежники поспішають на місце події. Як стало відомо згодом, дим виник внаслідок загоряння автомобіля Tesla Cyber Truck під дверима готелю. Наразі невідомо, що саме стало причиною пожежі.

🇺🇸Вибух пролунав біля «Вежі Трампа» у Лас-Вегасі💥



На місці підіймається дим. Пишуть, що вибухнула Tesla Cybertruck. pic.twitter.com/k9wg2dlA9x — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 1, 2025

Готель «Трамп Інтернешнл» у Лас-Вегасі – це величезна 64-поверхова будівля з кондомініумами, розташована на Fashion Show Drive у місті Парадайз, штат Невада. Він був названий на честь свого співвласника Дональда Трампа і розташований на сусідній вулиці з готелем Wynn.

Готель відкрився 31 березня 2008 року і має 1 282 номери, а також два ресторани. Це найвищий житловий будинок у Лас-Вегасі – 622 фути (190 м).