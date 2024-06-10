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Останні новації оборонки: фінський генерал-лейтенант розповів, яке озброєння отримує Україна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Останні новації оборонки: фінський генерал-лейтенант розповів, яке озброєння отримує Україна
Начальник Військової економіки генерал-лейтенант Мікко Хейсканен розповів про допомогу Україні
фото: ANTTI

 STT: Фінляндія не розкриває зміст військової допомоги, яку вона надала Україні, проте все ж певні деталі з'ясувати вдалось 

Фінляндія в рамках військової допомоги постачає Україні новітнє озброєння, повідомив начальник управління військової економіки фінських сил оборони, генерал-лейтенант Мікко Хейсканен. Про це він сказав в інтерв’ю STT. 

Останні «новинки» фінської оборонної промисловості прямують українській стороні на додаток до інших озброєнь зі складів, розповів він. Деякі з них перебувають на стадії розробки.

«Не вдаючись у подробиці, можу сказати, що навіть найкращі фінські інновації, навіть на стадії розробки, пройшли подібний тест (в Україні, – «Главком»)», – сказав Хейсканен.

За словами Хейсканена, Фінляндія отримує позитивні відгуки про продукцію, що поставляється. Він додав, що для допомоги Києву можуть бути використані виробничі резерви, створені Силами оборони спільно з фінськими компаніями. Компанії, які підписали угоду, готуються виробляти товари чи надавати послуги для потреб національної оборони під час кризи чи війни.

За словами Хейсканена, виробничі резерви, зроблені Силами оборони, можуть бути активовані більше і саме для виробництва продукції для України. Однак це потребуватиме додаткового фінансування. За словами Хейсканена, на даному етапі немає необхідності використовувати резерви виробництва для потреб Сил оборони Фінляндії.

«З моєї точки зору, це був би чудовий спосіб підтримати Україну, адже додана вартість виробництва все одно залишалася б на батьківщині», – міркує Хейсканен. Для цього, як зазначив генерал-лейтенант, потрібні «політична воля» та додаткове фінансування.

У військовій підтримці Заходом України, мабуть, найбільше говорять про нескінченну потребу в артилерійських боєприпасах, особливо в 155-міліметрових гранатах. Відповідь Хейсканена про можливості Фінляндії в цьому плані знову починається з того, що Фінляндія не розголошує зміст своєї допомоги.

«Скажу так, що ми є найбільшим виробником боєприпасів калібру 155 міліметрів у Європі. Тож, якщо політики вирішать вивезти їх в Україну, то, напевно, частину з них можна вивезти туди», – каже Хейсканен.

Нагадаємо, раніше у травні президент Фінляндії Саулі Ніїністе повідомив, що його країна передала Україні черговий пакет допомоги пакет на €188 млн, до якого увійшли зокрема засоби ППО та боєприпаси. За його словами, загальний обсяг допомоги Києву від Гельсінкі становить €3 млрд.

До слова, Фінляндія продовжить допомагати Україні, але не буде відправляти своїх військових в Україну. Про це заявив президент країни Александр Стубб.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо не вважає можливим сценарій відправлення фінських військ в Україну, навіть якщо Росія просунеться вглиб території України.

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