Як досягти миру в Україні: президент Фінляндії дав відповідь

Александр Стубб: «Після розмови із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру»

Наразі миру в Україні можна досягнути лише через поле бою, жодним чином не через переговори. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Потрібно з чогось починати шлях до миру. Після розмови із Зеленським у мене з'явилося відчуття, що існує щире прагнення миру», – наголосив Стубб.

Він також зауважив, що Зеленський запросив лідерів низки країн на саміт миру, що має пройти у Швейцарії 15-16 червня 2024 року. Президент Фінляндії висловив сподівання, що участь у заході візьме «якнайбільше голів держав і урядів і що відбудеться зустріч з Росією».

«Це також може статися непомітно», – додав Стубб. Проте він наголосив, що зараз «єдиний шлях до миру лежить через поле бою».

Водночас говорячи про перспективи вступу України до НАТО, Стубб заявив, що цей процес «є незворотним».

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії заявив, що для російського диктатора Володимира Путіна питання України, зокрема її захоплення, є «першочерговою проблемою».

Водночас лідер Фінляндії визнав, що актуальною проблемою є постачання Україні, та наголосив, що підтримка з боку Заходу – як економічна, так і військова – має бути безперервною. «Путін розуміє лише силу. Як тільки ви покажете будь-яку слабкість – він нападе», – підкреслив Стубб.

Також Александр Стубб заявив, що не планує зустрічатися президентом країни-агресорки Володимиром Путіним, поки в Україні триває війна.