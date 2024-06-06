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Фінляндія повідомила, чи відправлятиме своїх військових в Україну

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Фінляндія повідомила, чи відправлятиме своїх військових в Україну
Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував можливість відправки військових в Україну
фото: Silja Viitala/Yle

Фінляндія надаватиме Україні фінансову та військову допомогу, але відправку військових не планує

Фінляндія продовжить допомагати Україні, але не буде відправляти своїх військових в Україну. Про це заявив президент країни Александр Стубб, повідомоляє Yle.

Відповідну заяву Стубб зробив під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Президент Фінляндії наголосив, що його країна не має планів щодо відправки військових на територію України.

«Ми, звісно, обговорюємо з нашими союзниками різні варіанти допомоги Україні, чи то фінансові, чи то військові, чи то у вигляді боєприпасів. Але ми не змінили свою лінію», – підкреслив він.

Нагадаємо, Франція також не планує направляти своїх військових в Україну. За словами прем'єр-міністра країни Габріеля Атталя, французька влада неодноразово раніше вже обговорювала це питання. «Планів такого роду немає. Ви знаєте, ми багато обговорювали це питання», – сказав він. Але вкотре наголосив, що відправка французьких інструкторів на українську землю – це питання, яке «не є табу».

Раніше Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни. 

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

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Теги: Фінляндія Україна військові

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