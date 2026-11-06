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Два нафтові танкери та буксир загорілися в Ормузькій протоці (відео)

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Два нафтові танкери та буксир загорілися в Ормузькій протоці (відео)
Іран повідомив про пожежі на двох нафтових танкерах і буксирі в Ормузькій протоці
колаж: glavcom.ua

Іран заявив, що одне із суден підірвалося на морській міні

В Ормузькій протоці сталися пожежі на двох нафтових танкерах і буксирі. За твердженням Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), інциденти виникли після спроб суден пройти маршрутами, які іранська сторона вважає забороненими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

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За інформацією КВІР, перший нафтовий танкер підірвався на морській міні під час спроби пройти південніше Ормузької протоки. Унаслідок вибуху на судні виникла пожежа.

Другий інцидент стався у східній частині протоки. Там загорівся супертанкер, який виходив із судноплавного маршруту.

До охопленого вогнем судна наблизився буксир, екіпаж якого намагався допомогти загасити пожежу. Однак згодом вогонь спалахнув і на ньому.

Іранська сторона стверджує, що причиною інцидентів стало порушення встановлених нею обмежень на судноплавство.

Водночас незалежного підтвердження всіх обставин пожеж наразі немає. Інформацію про постраждалих, назви суден та масштаби пошкоджень не оприлюднено.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських маршрутів для транспортування нафти у світі. Через неї проходять поставки енергоносіїв із країн Перської затоки, тому загострення безпекової ситуації загрожує міжнародному судноплавству та світовому енергетичному ринку.

Нагадаємо, 21 липня «Главком» повідомляв про атаку на три танкери в районі Ормузької протоки. За даними Reuters, екіпаж одного із суден залишив його після влучання невідомого снаряда поблизу узбережжя Оману. Ще два нафтові танкери, за заявою іранського Корпусу вартових ісламської революції, загорілися після вибухів.

Також «Главком» писав про встановлення Іраном додаткових морських мін в Ормузькій протоці. У квітні американські військові виявили нові мінні загородження, які, за інформацією Axios, встановлювали катери КВІР. Точна кількість вибухових пристроїв залишалася невідомою. 

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Теги: Іран нафта відео пожежа

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