Мадуро просить суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Мадуро просить суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики
Судовий процес над колишнім очільником Венесуели та його дружиною розпочався після військової операції США в країні
фото: Getty Images

Ніколаса Мадуро обвинувачують у наркоторгівлі, а керівництво Венесуели зокрема – у співпраці з найбільшими наркокартелями у Південній Америці

Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро, якого захопили Сполучені Штати, вимагає припинити розпочатий над ним суд. Він стверджує, що США блокують кошти на його юридичний захист, порушуючи право на адвоката за власним вибором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Мадуро звернувся до федерального суду з проханням зняти з нього звинувачення в торгівлі наркотиками. Адвокат Мадуро Баррі Поллак заявив, що дії Мінфіну США неконституційно порушили право Мадуро на юриста на свій вибір. Він додав, що це порушення вимагає припинення справи.

Оскільки Мадуро і Венесуела перебувають під санкціями США, Поллак потребує ліцензії від Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів, щоб переказати кошти на захист Мадуро. Водночас, за словами адвоката, Управління контролю за іноземними активами «здається не бажає» або «отримало вказівку» не видавати таку ліцензію.

Поллак заявив, що венесуельське законодавство зобов'язує уряд в Каракасі оплачувати юридичні витрати Мадуро, і чиновники готові це зробити. Захисник венесуельського диктатора повідомив суду, що адвокати Мадуро і Флореса подали заявки на отримання ліцензій 7 січня. Вони були видані через два дні, але Управління контролю за іноземними активами змінило ліцензію Мадуро протягом декількох годин, щоб заборонити платежі з Венесуели.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано очільника країни Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни.

До слова, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро мають судити на батьківщині, а не за кордоном.

Теги: Венесуела США

