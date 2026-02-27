Прем’єр Іспанії прокоментував інформацію про смертельну хворобу

Глава іспанського уряду звинуватив опозицію у поширенні брехні про його здоров'я

Голова уряду Іспанії Педро Санчес спростувати чутки про нібито смертельне захворювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Упродовж кількох тижнів у соцмережах поширювалися повідомлення, що голова іспанського уряду нібито проходить лікування від тяжкої хвороби. «Крайні праві з першого дня оголошували про кінець роботи цього уряду. Тепер вони також поширюють брехню про моє здоров'я», – повідомив він.

Санчес наголосив, що не має жодних серцево-судинних захворювань, але навіть якби мав, «це не було б проблемою». «Мільйони людей живуть із такими хворобами завдяки державним послугам, які ви руйнуєте», – пояснив урядовець.

Заява очільника іспанського уряду з’явилася після того, як правий таблоїд в Іспанії опублікував матеріал, де стверджувалося, що Санчес нібито лікується у державній лікарні в Мадриді.

У своєму дописі Санчес також розкритикував опозиційну Народну партію за те, що вона будує свою політичну кампанію на брехні, та назвав чутки про невиліковну хворобу серця нісенітницею. «Якщо ваша єдина форма опозиційної боротьби – це брехня, то ми, мабуть, дуже добре справляємося з роботою», – підсумував глава іспанського уряду.

