Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Іспанії прокоментував інформацію про смертельну хворобу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Прем’єр Іспанії прокоментував інформацію про смертельну хворобу
Санчес стверджує, що не має жодних серцево-судинних захворювань
фото: AP

Глава іспанського уряду звинуватив опозицію у поширенні брехні про його здоров'я

Голова уряду Іспанії Педро Санчес спростувати чутки про нібито смертельне захворювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Упродовж кількох тижнів у соцмережах поширювалися повідомлення, що голова іспанського уряду нібито проходить лікування від тяжкої хвороби. «Крайні праві з першого дня оголошували про кінець роботи цього уряду. Тепер вони також поширюють брехню про моє здоров'я», – повідомив він.

Санчес наголосив, що не має жодних серцево-судинних захворювань, але навіть якби мав, «це не було б проблемою». «Мільйони людей живуть із такими хворобами завдяки державним послугам, які ви руйнуєте», – пояснив урядовець.

Заява очільника іспанського уряду з’явилася після того, як правий таблоїд в Іспанії опублікував матеріал, де стверджувалося, що Санчес нібито лікується у державній лікарні в Мадриді.

У своєму дописі Санчес також розкритикував опозиційну Народну партію за те, що вона будує свою політичну кампанію на брехні, та назвав чутки про невиліковну хворобу серця нісенітницею. «Якщо ваша єдина форма опозиційної боротьби – це брехня, то ми, мабуть, дуже добре справляємося з роботою», – підсумував глава іспанського уряду.

До слова, уряд Іспанії оприлюднив 153 раніше засекречені документи про спробу державного перевороту 23 лютого 1981 року, подію, яка вважається переломним моментом для сучасної іспанської демократії. До пакета увійшли поліцейські й судові звіти, стенограми розмов посадовців, а також реакції іноземних держав. Інтерес до матеріалів був настільки великий, що урядовий сайт із файлами тимчасово не витримав навантаження.

Читайте також:

Теги: Іспанія хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
Названо напої, які знижують ризик розвитку деменції
11 лютого, 03:31
Alyona Alyona захворіла на грип
Alyona Alyona заявила про проблеми зі здоров’ям. Українці підтримали співачку 
17 лютого, 10:08
Укранці можуть знайти роботу в Іспанії завдяки бесплатним курсам
Як українцям знайти роботу в Іспанії. Українка розповіла про нюанси працевлаштування
19 лютого, 08:54
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію
На Львівщині у двох жінок виявили тропічну малярію
18 лютого, 14:55
Іспанія стала однією з країн, що заборонили доступ до соціальних мереж користувачам до 16 років
Іспанія ініціює розслідування проти Х, Meta і TikTok через згенеровані фото дітей
17 лютого, 22:03
Квітослава та Степан Гіга розповіли про хворобу батька
Діти Степана Гіги вперше розказали про хворобу і останні дні артиста
22 лютого, 11:26
За словами українки, три роки тому вона буквально втікала з Іспанії, попри чудовий клімат та атмосферу
Біженка з України відверто розповіла про життя в Іспанії
15 лютого, 15:58
Манджіт видалили селезінку, вона боролася з пневмонією та у неї розвинулися жовчнокам’яна хвороба
Жінці ампутували руки та ноги після того, як її облизав пес
22 лютого, 17:37
На Київщині у селищі Ворзель помер 82-річний кінооператор Павло Лойко
Названо офіційну причину смерті кінооператора Павла Лойка
6 лютого, 15:43

Політика

Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, але є нюанс
Орбан підтримав швидке розблокування кредиту для України, але є нюанс
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні
Прем’єр Іспанії прокоментував інформацію про смертельну хворобу
Прем’єр Іспанії прокоментував інформацію про смертельну хворобу
Трамп отримав варіанти військових дій проти Ірану після провалу перемовин – ABC News
Трамп отримав варіанти військових дій проти Ірану після провалу перемовин – ABC News
Пакистан оголосив «відкриту війну» Афганістану
Пакистан оголосив «відкриту війну» Афганістану
Мадуро просить суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики
Мадуро просить суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua