Елітні підрозділи Британії та Франції відпрацювали висадку місії в Україні

Бійці французької армії на облавку літака під час навчань «Оріон»

Британські та французькі десантники завершили останні приготування до можливої миротворчої місії в Україні. Їх можуть відправити, якщо країна укладе мирну угоду з Росією

У французькій провінції Бретань завершився фінальний етап навчань Exercise Orion, де понад 600 десантників імітували захоплення стратегічних об'єктів та утримання плацдармів. Британська 16-та та французька 11-та повітряно-десантні бригади готувались до ролі «гарантів миру» на українській землі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

Як пише видання, ці навчання мали на мету підготувати десантників до розгортання в будь-якій точці країн НАТО. Ця підготовка є частиною навчань «Оріон», які завершаться 3 березня.

У міноборони Британії заявили, що в навчаннях «Оріон» беруть участь близько 2000 британських і французьких військових. Ці навчання являють собою випробувальну місію з «підтримки союзника по НАТО в боротьбі з повстанським рухом і загрозою вторгнення».

Під час навчань, покликаних підготувати війська до реалій конфліктів XXI століття, військові відбивали умовні атаки, а потім відпрацьовували засідки і напади на ворожі сили.

Зокрема, під контролем французького штабу на авіабазі Орлеан-Брісі (неподалік Парижа), британські розвідники та парашутисти з групи командос здійснили непомітну висадку на полігоні Сен-Сир-Коеткуїдан.

Вони знищили ворожі засоби ППО і позначили зону висадки основних сил, в якій висадилися солдати 2-го батальйону парашутного полку в складі двох бойових груп.

Зауважимо, 24 лютого британський прем'єр Кір Стармер оголосив про посилення підтримки України в рамках «Коаліції охочих», створеної спільно з партнерами. Він зазначив, що в рамках багатонаціональних сил для України вже працює штаб із 70 осіб, а підготовка британських фінансується урядом на суму 200 млн стерлінгів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Лондон і Париж готові виділити по одній повноцінній бригаді (до 5000 осіб кожна) для розгортання в Україні.

Крім того, днями очільник Міноборони Британії Джон Гілі заявив, що хоче стати першим главою відомства, який направить британських військових в Україну. Він підкреслив, що це стане сигналом завершення війни і досягнення миру.

