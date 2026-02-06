Головна Світ Соціум
У столиці Пакистану стався теракт у мечеті: десятки загиблих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент Пакистану назвав інцидент «злочином проти людяності»
фото: Reuters

Унаслідок вибуху щонайменше 31 людина загинула, а 169 отримали поранення

В Ісламабаді смертник підірвав себе в мечеті, внаслідок чого загинула щонайменше 31 людина та ще 169 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Зазначається, що під час п’ятничної молитви у мечеті в Ісламабаді пролунала серія вибухів. Нападника намагалися зупинити біля воріт мечеті перед тим, як він підірвав бомбу.

фото: Reuters

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі назвав напад «злочином проти людяності», а в найбільших лікарнях Ісламабаду та Равалпінді запровадили надзвичайний стан для надання медичної допомоги постраждалим.

Наразі триває розслідування інциденту. Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

фото: Reuters

Нагадаємо, у 2023 році у мечеті в пакистанському місті Пешавар стався вибух, загинуло десятки людей.

Також у Пакистані терорист підірвав себе на політичному мітингу ісламістів, унаслідок чого загинули понад 40 людей.

До слова, на пляжі Бонді в Сіднеї сталася антисемітська терористична атака, яка забрала життя  16 людей. Як повідомлялось, власник магазину фруктів, батько двох дітей Ахмед аль-Ахмед, який раніше не мав жодного стосунку до зброї, зміг голіруч знешкодити терориста, який розстрілював людей під час святкування Хануки у Сіднеї.

Теги: Пакистан теракт релігія

