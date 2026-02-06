У столиці Пакистану стався теракт у мечеті: десятки загиблих

Унаслідок вибуху щонайменше 31 людина загинула, а 169 отримали поранення

В Ісламабаді смертник підірвав себе в мечеті, внаслідок чого загинула щонайменше 31 людина та ще 169 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Зазначається, що під час п’ятничної молитви у мечеті в Ісламабаді пролунала серія вибухів. Нападника намагалися зупинити біля воріт мечеті перед тим, як він підірвав бомбу.

Інцидент стався під час п’ятничної молитви у мечеті в Ісламабаді фото: Reuters

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі назвав напад «злочином проти людяності», а в найбільших лікарнях Ісламабаду та Равалпінді запровадили надзвичайний стан для надання медичної допомоги постраждалим.

Наразі триває розслідування інциденту. Поки що жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Правоохоронці проводять розслідування фото: Reuters

Нагадаємо, у 2023 році у мечеті в пакистанському місті Пешавар стався вибух, загинуло десятки людей.

