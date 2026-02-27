Головна Світ Політика
Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
скриншот з відео

За повідомленням ЗМІ, літак ВПС Пакистану був збитий у повітряному просторі Афганістану

Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану Кабулу, а також по провінціях Кандагар і Пактія. Про це повідомляє Associated Press, пише «Главком».

У Кабулі пролунали щонайменше три вибухи, однак точні місця влучань та інформація про можливі жертви наразі уточнюються. Удари сталися через кілька годин після того, як афганська сторона оголосила про початок операції проти Пакистану.

Афганістан заявив, що його військові розпочали атаку у відповідь на пакистанські авіаудари по прикордонних районах, завдані раніше цього тижня. За твердженням Кабула, під час операції нібито було захоплено понад десяток пакистанських військових постів.

В Ісламабаді ці заяви відкинули, назвавши афганську атаку «неспровокованою». Міністр інформації Пакистану повідомив про двох загиблих пакистанських військових і кількох поранених, тоді як афганська сторона заявляє про значно більші втрати Пакистану.

Міністерство оборони Афганістану стверджує, що під час бойових дій загинули 55 пакистанських військових, ще кількох нібито взято в полон. Власні втрати Кабул оцінює у вісім загиблих та 11 поранених.

Пакистан натомість заявляє про 36 убитих афганських бійців і заперечує захоплення своїх військових.

Нагадаємо, Збройні сили Афганістану розпочали операцію у відповідь на авіаудари Пакистану по східних регіонах країни.

Теги: літак військові Афганістан Пакистан

