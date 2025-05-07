Пакистан скликає Комітет нацбезпеки через удари Індії

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф сказав, що Індія завдала «боягузливих» ударів по п’яти населених пунктах

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що Ісламабад має усі підстави для силової відповіді на ракетний удар Індії. У зв’язку з ситуацією уряд скликає засідання Комітету національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави уряду в соцмережі X та видання The Guardian.

За словами Шаріфа, Індія завдала «боягузливих» ударів по п’яти населених пунктах, що перебувають під контролем Пакистану. Прем'єр підкреслив, що ці дії є актом агресії, на який його країна має право відповісти.

«Пакистан має повне право відповісти силою на цей акт війни, нав'язаний Індією, і ми вже даємо силову відповідь», – заявив Шаріф.

Очільник уряду також зазначив, що «вся нація стоїть разом зі збройними силами», які протистоять загрозі.

Крім того, він анонсував засідання Комітету національної безпеки, яке відбудеться в Ісламабаді. Зустріч запланована на 10:00 за місцевим часом.

Раніше ми писали, що генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудхрі, керівник міжвідомчої служби зі зв'язків з громадськістю (ISPR) Пакистану, заявив, що внаслідок ударів загинули троє людей, ще 12 отримали поранення. За його словами, обстрілу зазнали кілька населених пунктів: Котлі, Бахавалпур, Мурідке, Багх і Музаффарабад. Генерал зазначив, що удари нібито були спрямовані по мечетях, де проживали мирні мешканці.

Нагадаємо, Збройні сили Індії розпочали масштабну операцію під кодовою назвою «Сіндур», у рамках якої завдали ударів по об’єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в пакистанському Кашмірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Зазначається, що військові об’єкти Пакистану не стали мішенями під час цієї фази ударів. На офіційній сторінці індійської армії в соцмережі X з’явилось повідомлення: «Правосуддя здійснилося».