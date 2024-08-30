«Це – інша цивілізація». Посол Мельник розповів, чому Бразилія мало розуміє Україну

«Виключено, щоб вони (МЗС Бразилії - ред.) сказали, що у нас «війна» , «агресія» , «напад». Кажуть «ситуація», «те, що відбувається»

Протягом останніх десятиліть Україна була сконцентрована на співпраці із НАТО та ЄС, а не з країнами Глобального Півдня. Саме тому зараз відновити інтерес бразильців та переконати їх у тому, що їм варто мати справу з Україною, важко. Таку думку виразив посол України в Бразилії Андрій Мельник для «Української правди».

За його словами, росіяни за останні роки були активнішими у цьому регіоні, адже інвестували ресурси та свій час.

«А ми, на жаль, були тут недостатньо присутні, бо зосередилися на інших пріоритетах – Європейському союзі і НАТО, тому цей регіон був для нас далекою периферією. І тому відновити інтерес бразильців та переконати їх у тому, що їм варто мати справу з Україною, важко. Бразилія – це інший світ. Це – інша цивілізація, галактика. Люди, нібито, виглядають, як ми з вами, але мислять зовсім інакше: вони не відчувають, для чого їм потрібна Україна», – пояснює дипломат.

Мельник зауважує, що хоч в Бразилії і розуміють, що зараз відбувається в Україні, однак вони уникають таких слів як «війна».

«Коли ти йдеш до того ж МЗС чи в парламент, коли спілкуєшся з елітою, то бачиш, що вони бояться, як у Гаррі Поттері, вимовити слово. Тобто виключено, щоб вони сказали, що у нас «війна» , «агресія» , «напад». Кажуть «ситуація», «те, що відбувається», – зауважив Мельник.

Посол пригадав, що коли він тільки-но прибув до Бразилії, то був шокований, що жоден із політиків не запитав його нічого про стан його рідних та загалом українців під час війни. На його думку, бразильці цього уникають, адже «так легше» і не потрібно ставати на чиюсь сторону.

Також посол спробував охарактеризувати процес своєї роботи в Бразилії: «Нам хотілося і хочеться робити багато, але Бразилія така країна, де, на жаль, не можна очікувати швидких і позитивних для нас рішень. Це, звичайно, пригнічує, опускає тебе на грішну бразильську землю. І потрібен не один рік, щоб заново побудувати цей фундамент».

Андрій Мельник наголосив, що намагатиметься мобілізувати максимальну кількість людей, щоб вони «почали думати, перейматися нашою війною». Перші результати вже є: вперше за понад 10 років до України приїхала делегація бразильських депутатів. Посол заявив, що на це знадобилося пів року часу, а також неформальні зустрічі «за 3 тис. км від столиці».

Нагадаємо, що 20 червня 2023 року президент Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії.

Раніше повідомлялося, що в травні минулого року посол України в Німеччині Андрій Мельник, критикуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну через скасування Києвом візиту президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, вжив фразу «ображена ліверна ковбаса». У Німеччині це сприйняли дуже гостро: з критикою одразу відповіли німецькі політики.

До слова, цього року дружина посла України у Бразилії Андрія Мельника підхопила інфекцію денге і опинилася в лікарні. «У мене – денге! Бразилія – країна, повна небезпек. Якщо не отруйного павука підкинуть, то комар денге вкусить. Ще вчора пекла Великодні паски», – йдеться у її публікації.