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Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським
​Зеленський вдруге з початку повномасштабної війни з РФ поговорив з Папою Римським
фото з відкритих джерел

Президент наголосив, що українці потребують підтримки світових духовних лідерів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це глава держави повідомив в Twitter.

«Провів розмову з понтифіком. Поінформував про агресію, яку РФ вчиняє проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які повинні доносити до світу правду про жахи, які агресор здійснює в Україні», – повідомив Зеленський.

Зазначимо, у березні український президент у телефонній розмові запросив Папу Римського відвідати країну.

Раніше Папа Римський Франциск зізнався, що через стан здоров’я не зможе так активно здійснювати душпастирські візити і не виключив можливості виходу на пенсію.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року.

Теги: Володимир Зеленський Папа Римський війна в Україні

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