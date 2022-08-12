​Зеленський вдруге з початку повномасштабної війни з РФ поговорив з Папою Римським

Президент наголосив, що українці потребують підтримки світових духовних лідерів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це глава держави повідомив в Twitter.

«Провів розмову з понтифіком. Поінформував про агресію, яку РФ вчиняє проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які повинні доносити до світу правду про жахи, які агресор здійснює в Україні», – повідомив Зеленський.

Провів розмову з @Pontifex_it. Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти 🇺🇦, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за 🇺🇦. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022

Зазначимо, у березні український президент у телефонній розмові запросив Папу Римського відвідати країну.

Раніше Папа Римський Франциск зізнався, що через стан здоров’я не зможе так активно здійснювати душпастирські візити і не виключив можливості виходу на пенсію.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск може приїхати в Україну вже у серпні цього року.