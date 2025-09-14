Папа Римський зробив заяву про посередництво Ватикану у війні Росії проти України

Ватикан продовжує підтримувати заклики до миру, сказав Папа Римський

Папа Римський Лев XIV прокоментував роль Ватикану у війні Росії проти України. Він наголосив, що хоча заклики до миру завжди залишаються пріоритетом, те, що Ватикан стане посередником у цьому конфлікті, наразі малоймовірно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Crux.

Під час недавнього інтерв’ю Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та посередництві у конфліктах.

«Я б розрізняв голос Святого Престолу у виступах за мир і роль посередника, яка, на мою думку, є дуже різною і не такою реалістичною, як перша», – зазначив він.

За словами Папи, його голос і голос християн та людей доброї волі завжди спрямовані на те, щоб наголосити: мир є єдиною відповіддю.

Він зауважив, що роки марних вбивств з обох сторін у конфлікті в Україні та інших регіонах підкреслюють необхідність шукати альтернативні шляхи розв'язання проблем.

Папа наголосив, що хоча Ватикан продовжує підтримувати заклики до миру, реалії війни роблять роль посередника у конкретному українському конфлікті менш реальною на цей час.

«Марні вбивства після цих років людей з обох сторін – у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах – я думаю, що люди мають якось прокинутися і сказати, що є інший спосіб вирішити цю проблему», – підсумував він.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав світ відмовитися від логіки зброї та негайно сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

До слова, 18 травня президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Також резидент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.