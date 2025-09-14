Головна Світ Політика
search button user button menu button

Папа Римський зробив заяву про посередництво Ватикану у війні Росії проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський зробив заяву про посередництво Ватикану у війні Росії проти України
Ватикан продовжує підтримувати заклики до миру, сказав Папа Римський
фото з відкритих джерел

За словами Папи, його голос і голос християн та людей доброї волі завжди спрямовані на те, щоб наголосити: мир є єдиною відповіддю

Папа Римський Лев XIV прокоментував роль Ватикану у війні Росії проти України. Він наголосив, що хоча заклики до миру завжди залишаються пріоритетом, те, що Ватикан стане посередником у цьому конфлікті, наразі малоймовірно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Crux.

Під час недавнього інтерв’ю Папа Римський розділив роль Ватикану у закликах до миру та посередництві у конфліктах.

«Я б розрізняв голос Святого Престолу у виступах за мир і роль посередника, яка, на мою думку, є дуже різною і не такою реалістичною, як перша», – зазначив він.

За словами Папи, його голос і голос християн та людей доброї волі завжди спрямовані на те, щоб наголосити: мир є єдиною відповіддю.

Він зауважив, що роки марних вбивств з обох сторін у конфлікті в Україні та інших регіонах підкреслюють необхідність шукати альтернативні шляхи розв'язання проблем.

Папа наголосив, що хоча Ватикан продовжує підтримувати заклики до миру, реалії війни роблять роль посередника у конкретному українському конфлікті менш реальною на цей час.

«Марні вбивства після цих років людей з обох сторін – у цьому конкретному конфлікті, але й в інших конфліктах – я думаю, що люди мають якось прокинутися і сказати, що є інший спосіб вирішити цю проблему», – підсумував він.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав світ відмовитися від логіки зброї та негайно сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

До слова, 18 травня президент України Володимир Зеленський після завершення інавгураційної меси зустрівся з Папою Римським Левом XIV.

Також резидент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві. 

Читайте також:

Теги: Папа Римський Ватикан війна росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка бореться за виживання, зростає, каже Туск
Туск прокоментував антиукраїнські настрої в Польщі та запропонував рішення
Сьогодні, 16:59
Глава УГКЦ також згадав особливу зустріч під час Ювілею УГКЦ у Ватикані
Папа Лев XIV святкує 70-річчя: глава УГКЦ надіслав привітання
Сьогодні, 14:15
Президент: Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист
Зеленський назвав головну ціль Путіна
12 вересня, 17:46
Пєсков заявив, що Москва не має інформації про цей інцидент і не може його коментувати
Кремль відреагував на атаку безпілотників на Польщу
10 вересня, 14:35
Кошти на заставу Тетяні Крупі вносяться на депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду
Застава для Крупи. Антикорупційний суд залишив «лазівку» для підозрюваної
6 вересня, 18:09
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
4 вересня, 20:57
Війна, яка почалася як «божевільна ідея Путіна», перетворилася на титанічну боротьбу між Сходом і Заходом
Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
29 серпня, 04:44
Президент Фінляндії наголосив, що Трамп – єдина людина, яка може змусити Путіна піти на мир
Президент Фінляндії назвав «поворотний момент» у відносинах Трампа з Путіним
23 серпня, 17:52
Мати Пригожина також пояснила, чому колони зупинились
Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію
23 серпня, 09:37

Політика

Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
Президент Польщі підписав згоду на перебування військ НАТО в країні
Президент Польщі підписав згоду на перебування військ НАТО в країні
Папа Римський зробив заяву про посередництво Ватикану у війні Росії проти України
Папа Римський зробив заяву про посередництво Ватикану у війні Росії проти України
Чехія закликає посилити санкції проти РФ: заява МЗС
Чехія закликає посилити санкції проти РФ: заява МЗС
Келлог назвав країну, яка може припинити війну в Україні «вже завтра»
Келлог назвав країну, яка може припинити війну в Україні «вже завтра»
Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони
Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua