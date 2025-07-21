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Папа Римський відновлює діалог з РПЦ – Ansa

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Папа Римський відновлює діалог з РПЦ – Ansa
Папа Лев XIV прийме митрополита Волоколамського Антонія
фото з відкритих джерел

З травня 2022 року діалог між Ватиканом та РПЦ триває, проте вже не на найвищому рівні

Папа Римський Лев XIV має намір відновити відносини з Російською православною церквою. У нього запланована зустріч із російським митрополитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ansa.

За даними джерел видання, Папа Лев XIV прийме в суботу, 26 липня, митрополита Волоколамського Антонія, главу Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Це буде перша аудієнція Лева з Антонієм, який представляв патріарха Кирила на похоронах Папи Франциска.

Співрозмовники Ansa уточнюють, що Папа Римський має намір відновити діалог з РПЦ після напруженості, пов'язаної з вторгненням Росії в Україну. Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заявив, що Росія має багаторічні напрацювання та стосунки зі Святим Престолом. Ще з 60-х років минулого століття, від понтифікату Іоанна XXIII, Радянський Союз активно взаємодіяв із Ватиканом. Із початком повномасштабного російського вторгнення до України діалог між Ватиканом та РПЦ хоч і триває, але його рівень знизився.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 липня зустрівся з Папою Левом XIV під час свого візиту до Італії. Сторони обговорили війну, що триває, та нагальність пошуку тривалих і справедливих шляхів до миру.

До слова, Папа Римський Лев XIV під час звернення 6 липня на площі Святого Петра окремо привітав українських прочан і згадав про повномасштабну війну, розв’язану Росією. Він заявив про необхідність якнайшвидшого встановлення миру.

Як повідомлялося, у базиліці Святого Петра у Ватикані прозвучала молитва українською мовою. Божественну літургію у співслужінні з Папою Римським очолив глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав Шевчук.

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Теги: РПЦ Папа Римський Ватикан

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