Папа Лев XIV уперше прийняв у Ватикані представника Російської православної церкви

Митрополит Антоній представляв російського патріарха Кирила на похороні Папи Франциска

Папа Римський Лев XIV зустрівся з митрополитом Антонієм, високопоставленим кліриком Російської православної церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, зустріч відбулася через спробу полегшити зв'язки між церквами, напружені через російське вторгнення в Україну.

У повідомленні Ватикану йдеться, що Понтифік зустрівся з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Антонієм і п'ятьма іншими високопоставленими священнослужителями під час ранкової аудієнції. Інших подробиць у Ватикані не надали.

фото: Reuters

Видання зазначає, що раніше Папа Лев XIV заявив Президенту України Володимиру Зеленському, який відвідав Ватикан з візитом, що Ватикан готовий прийняти російсько-українські мирні переговори. Російські офіційні особи, однак, заявили, що не розглядають Ватикан як серйозний майданчик для переговорів, оскільки він оточений членом НАТО Італією, яка підтримує Україну.

У своїй першій телефонній розмові з Володимиром Путіним на початку червня Папа Лев XIV закликав Росію зробити кроки до припинення конфлікту. Глава Російської православної церкви патріарх Кирило з ентузіазмом підтримав вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV має намір відновити відносини з Російською православною церквою. Папа Римський має намір відновити діалог з РПЦ після напруженості, пов'язаної з вторгненням Росії в Україну. Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заявив, що Росія має багаторічні напрацювання та стосунки зі Святим Престолом. Ще з 60-х років минулого століття, від понтифікату Іоанна XXIII, Радянський Союз активно взаємодіяв із Ватиканом. Із початком повномасштабного російського вторгнення до України діалог між Ватиканом та РПЦ хоч і триває, але його рівень знизився.