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Вірменія йде на несподіваний крок заради миру з Азербайджаном – DW

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вірменія йде на несподіваний крок заради миру з Азербайджаном – DW
Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах
фото: ООН

Ще на початку вересня Вірменія запропонувала Азербайджану укласти мирну угоду

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова змінити Конституцію для укладання мирного договору з Азербайджаном. Про це він сказав на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, передає DW. 

За його словами, якщо Вірменія та Азербайджан укладуть мирний договір, цей документ буде направлений до Конституційного суду Вірменії для перевірки його відповідності Основному закону країни.

«Якщо наш суд вирішить, що договір суперечить Конституції Вірменії (хоча наші експерти запевняють, що це неможливо), проте в цьому випадку ми опинимося перед конкретною ситуацією, в якій будуть потрібні конституційні зміни для укладання миру. У разі якщо суд вирішить, що договір відповідає Конституції, перешкод для ратифікації документа не буде», – пояснив Пашинян.

Нагадаємо, Вірменія запропонувала Азербайджану укласти мирну угоду. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у парламенті на початку вересня. Також президент Європейської Ради Шарль Мішель надіслав листа Вірменії та Азербайджану із закликом повернутися до столу переговорів та домовитись про мир. 

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах – регіон Азербайджану, в якому тривалий час існувала невизнана республіка. Прем'єр зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів». Пашинян також висловив сподівання, що територіальна цілісність Республіки Вірменія буде відновлена в процесі делімітації.

Раніше представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

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Теги: Нікол Пашинян президент Нагірний Карабах Вірменія Азербайджан міністр

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