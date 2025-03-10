Зеленський вибачився перед Трампом за скандал – спецпосланець Віткофф

Віткофф сказав, що, на його думку, те, що Зеленський надіслав Трампу листа з вибаченнями за скандальну зустріч, було «прогресом»

Спеціальний представник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що президент України Володимир Зеленський вибачився перед американським лідером у листі після суперечки під час зустрічі в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

«Зеленський направив листа президенту. Він вибачився за весь цей інцидент, який стався в Овальному кабінеті», – сказав Віткофф. «Я думаю, що це був важливий крок, і було багато дискусій між нашими командами та українцями та європейцями, які також мають відношення до цієї дискусії».

Віткофф сказав, що, на його думку, те, що Зеленський надіслав Трампу листа з вибаченнями за скандальну зустріч, було «прогресом».

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від очільника України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа в Конгресі.

Однак посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що президент Сполучених штатів Дональд Трамп у зверненні до Конгресу, говорячи про «лист» від українського лідера Володимира Зеленського, мав на увазі його допис у соцмережі Х.