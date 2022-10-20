Переговори з Путіним. Експерт пояснив, як змінилась позиція союзників України

«Ті, хто закликає до якихось мирних переговорів, – у меншості»

Незалежний аналітик, старший науковий співробітник Фонду Казіміра Пулацкого Роберт Пшель у розмові з «Главкомом» пояснив: ізоляція країни-агресорки Росії в Європі вже стала метою політики НАТО і ЄС, а також G7. Тут йдеться про санкції та інші політичні рішення й ініціативи.

Багато сусідів Росії виступили з ініціативою припинити видачу туристичних віз російським громадянам. Мейнстрімом стало питання про те, що потрібно зробити все, щоб у Росії не було можливостей здійснювати будь-яку агресію.

«Може, я повторююсь, але це те, чого не розуміють у Кремлі. Вони думають, якщо одна чи дві країни висловляться проти, то за відсутності консенсусу все на цьому закінчиться. Ні, якщо країни вважають, що така політика є не дуже ефективною, вони рухаються уперед, вносять якісь зміни в цю політику. Але головне – дії Росії стали головною причиною, завдяки чому відбулась така еволюція. І сьогодні ті, хто закликає до якихось мирних переговорів, перебувають у меншості», – сказав експерт.

Серед демократичних країн бувають дискусії і рідко буває, щоб усі займали однакову позицію. Потрібно дивитись на еволюцію і на масштаби воєнної допомоги Україні. Скільки спочатку було дискусій, що означає наступальна чи оборонна зброя. Сьогодні ж лише мова йде про те, як доставити цю зброю. Зараз абсолютно інший світ, ніж це було декілька місяців тому.

«Немає сумніву, що Німеччина і більшою мірою Франція поміняли свою політику щодо Росії. Давайте пригадаємо, що минулого року Німеччина і Франція хотіли укласти з Путіним угоду про архітектуру безпеки в Європі. Ці дві ключові країни в ЄС вважали, що інші країни поступляться і підтримають їхню ініціативу, а вийшло навпаки. Їм обом довелося відійти від своєї пропозиції, яка не отримала підтримки. Політика Німеччини та Франції виявилась неправильною. І прикладом цього є Німеччина, де політики рівня канцлера та президента зізнаються, що це була помилка і потрібно було прислухатися до країн Східної та Центральної Європи», – зауважив Пшель.

За словами аналітика, нескінченні телефонні перемовини, діалоги з Путіним виявились абсолютно марними. І якби ці країни хотіли повернутися до цього, то це буде просто неможливо. Бо інші країни просто не допустять такого підходу. Тому тут основна інтрига полягає не в тому, що було, а що відбувається сьогодні і буде завтра.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів переговори з главою Туреччини Реджепом Ердоганом і подякував йому за підтримку України. Зеленський відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні.

Також днями Банкова нагадала єдину умову переговорів з Росією.