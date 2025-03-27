США представили нову угоду щодо копалин, яка може «підірвати суверенітет України» – FT

У FT зазначають, що Вашингтон «агресивно розширює» своє вимоги, а київські чиновники кажуть, що він може підірвати суверенітет України

Нова пропозиція Адміністрації президента США замінить попередню рамкову угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів України

США наполягають на новій угоді про українські копалини, яка включатиме нафту й газ, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Як передає «Главком», про це повідомляє Financial Times, яка ознайомилася з проєктом угоди.

Новий проєкт угоди виходить за рамки початкового. У FT зазначають, що Вашингтон «агресивно розширює» своє вимоги, а київські чиновники кажуть, що він може підірвати суверенітет України, направити прибутки за кордон і поглибити залежність країни від США.

Нова пропозиція Адміністрації президента США Дональда Трампа замінить попередню рамкову угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів України, яку в лютому погодили і Київ, і Вашингтон. Її не підписали після суперечки президентів країн Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті.

Угода, яку зараз пропонують США, охоплює не тільки корисні копалини, а й усі мінеральні ресурси, включаючи нафту й газ, на всій території України. Також угода охоплює інфраструктуру, пов’язану з експлуатацією природних ресурсів: дороги, залізниці, трубопроводи, порти та переробні заводи.

У новому проєкті прописують, що гроші від видобутку конвертуватимуть в іноземну валюту та виводитимуть за кордон, тоді як Україна нестиме відповідальність за компенсацію, якщо будуть якісь затримки чи суперечки.

За цим проєктом США отримають роялті від фонду перші і з 4% надбавкою, збережуть пріоритетні права на інфраструктурні проєкти, а ще – право вето на продаж ресурсів третім сторонам.

Вашингтон вимагає від України та США створити наглядову раду для моніторингу за спільним інвестиційним фондом, щоб розподіляти доходи від нафтових, газових і мінеральних проєктів між двома країнами. США хочуть призначити трьох із п’яти членів правління, що дає Вашингтону повне право вето стосовно фонду доходів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що угоду можуть підписати вже наступного тижня. Однак три високопоставлених українських чиновники сказали FT, що це малоймовірно. Один з них додав, що пропозиції США є «несправедливими», а інший порівняв їх з «пограбуванням».

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Financial Times.

Також зазначалося, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів, але питання атомних електростанцій у ній немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Також Володимир Зеленський заявив, що про укладання угоди щодо корисних копалин говорити зарано.