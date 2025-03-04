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Нові мита Трампа для Канади та Мексики: фондові ринки падають напередодні змін

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нові мита Трампа для Канади та Мексики: фондові ринки падають напередодні змін
США вводять нові тарифи для Канади та Мексики
колаж: sbs.com.au

Президент Трамп вводить мита проти Канади, Китаю та Мексики, що уже відчувають низка компаній 

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мита в розмірі 25% на товари з Канади та Мексики розпочнуть діяти з 4 березня. Оголошення про мита спричинило падіння фондових ринків США. Dow Jones Industrial Average впав на 1,48%, тоді як S&P 500 втратив 1,76%, а Nasdaq Composite впав на 2,64 %. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Падіння цін на акції також спостерігалося серед великих компаній США, включаючи General Motors, яка має значне виробництво вантажівок у Мексиці, яка впала на 4%. Автовиробник Ford також впав на 1,7%.

За словами Густаво Флорес-Масіаса, професора державної політики Корнельського університету, споживачі в США можуть відчути підвищення цін протягом декількох днів.

«Зокрема, автомобільний сектор, ймовірно, зазнає значних негативних наслідків не лише через порушення ланцюжків поставок, які перетинають три країни в процесі виробництва, але й через очікуване зростання цін на транспортні засоби, що може знизити попит», – сказав він.

Нова стратегія Трампа

Під час президентської кампанії Трампа він обіцяв запровадити мита для найбільших торговельних партнерів США у відповідь на мігрантів без документів і потік наркотиків, особливо фентанілу.

Трамп також наголосив на використанні тарифів як засобу для підтримки внутрішнього виробництва та заохочення іноземних компаній відкривати заводи на території США.

Нові мита Трампа для Канади та Мексики: фондові ринки падають напередодні змін фото 1

«Протягом 2018-2020 років президент Трамп в основному використовував тарифи як розмінну монету», – пояснює Віна Наджібулла з Азіатсько-Тихоокеанського фонду Канади (Asia Pacific Foundation of Canada). «Цього разу мотиви здаються ширшими, включаючи бажання повернути більше виробництва в США, перенести податковий тягар з податку на прибуток на тарифи, а також використовувати тарифи як важіль, і як покарання. Ми спостерігаємо набагато більший масштаб, ніж ми бачили під час першого терміну Трампа».

Наприкінці лютого президент США в соцмережі Truth Social написав, що нелегальні наркотики з Мексики та Канади ввозяться до Сполучених Штатів контрабандою на «неприйнятних рівнях».

Реакція Канади

Як пишуть канадські ЗМІ, Канада відповість «пропорційно», якщо президент США Дональд Трамп 4 березня запровадить імпортне мито щодо Оттави. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

«Якщо мита буде введено, то ми, як і минулого разу, готові дати сильну, недвозначну та пропорційну відповідь», – сказав він.

У свою чергу глава МЗС країни Мелані Жолі також заявила, що Канада буде готова ввести щодо США мита у відповідь на суму 155 млрд канадських доларів ($107,4 млрд), якщо Вашингтон 4 березня введе тарифи на канадські товари.

«Ми будемо готові (відповісти, – «Главком») тарифами на суму 155 млрд (канадських, – «Главком») доларів. Якщо США вирішать розпочати свою торгову війну, то ми будемо готові», – зазначила вона.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу». 

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Теги: Дональд Трамп підвищення цін президент Мексика США Вашингтон наркотики Канада міністр тарифи економіка

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