Нові мита Трампа для Канади та Мексики: фондові ринки падають напередодні змін

Президент Трамп вводить мита проти Канади, Китаю та Мексики, що уже відчувають низка компаній

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мита в розмірі 25% на товари з Канади та Мексики розпочнуть діяти з 4 березня. Оголошення про мита спричинило падіння фондових ринків США. Dow Jones Industrial Average впав на 1,48%, тоді як S&P 500 втратив 1,76%, а Nasdaq Composite впав на 2,64 %. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Падіння цін на акції також спостерігалося серед великих компаній США, включаючи General Motors, яка має значне виробництво вантажівок у Мексиці, яка впала на 4%. Автовиробник Ford також впав на 1,7%.

За словами Густаво Флорес-Масіаса, професора державної політики Корнельського університету, споживачі в США можуть відчути підвищення цін протягом декількох днів.

«Зокрема, автомобільний сектор, ймовірно, зазнає значних негативних наслідків не лише через порушення ланцюжків поставок, які перетинають три країни в процесі виробництва, але й через очікуване зростання цін на транспортні засоби, що може знизити попит», – сказав він.

Нова стратегія Трампа

Під час президентської кампанії Трампа він обіцяв запровадити мита для найбільших торговельних партнерів США у відповідь на мігрантів без документів і потік наркотиків, особливо фентанілу.

Трамп також наголосив на використанні тарифів як засобу для підтримки внутрішнього виробництва та заохочення іноземних компаній відкривати заводи на території США.

«Протягом 2018-2020 років президент Трамп в основному використовував тарифи як розмінну монету», – пояснює Віна Наджібулла з Азіатсько-Тихоокеанського фонду Канади (Asia Pacific Foundation of Canada). «Цього разу мотиви здаються ширшими, включаючи бажання повернути більше виробництва в США, перенести податковий тягар з податку на прибуток на тарифи, а також використовувати тарифи як важіль, і як покарання. Ми спостерігаємо набагато більший масштаб, ніж ми бачили під час першого терміну Трампа».

Наприкінці лютого президент США в соцмережі Truth Social написав, що нелегальні наркотики з Мексики та Канади ввозяться до Сполучених Штатів контрабандою на «неприйнятних рівнях».

Реакція Канади

Як пишуть канадські ЗМІ, Канада відповість «пропорційно», якщо президент США Дональд Трамп 4 березня запровадить імпортне мито щодо Оттави. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

«Якщо мита буде введено, то ми, як і минулого разу, готові дати сильну, недвозначну та пропорційну відповідь», – сказав він.

У свою чергу глава МЗС країни Мелані Жолі також заявила, що Канада буде готова ввести щодо США мита у відповідь на суму 155 млрд канадських доларів ($107,4 млрд), якщо Вашингтон 4 березня введе тарифи на канадські товари.

«Ми будемо готові (відповісти, – «Главком») тарифами на суму 155 млрд (канадських, – «Главком») доларів. Якщо США вирішать розпочати свою торгову війну, то ми будемо готові», – зазначила вона.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу».