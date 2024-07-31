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Перші F-16 прибули в Україну: реакція США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Перші F-16 прибули в Україну: реакція США
Кількість літаків залишається невідомою
фото: з відкритих джерел

Джон Кірбі: «Ми заявили, що їх (літаки – «Главком») буде введено в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому»

Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують, але і не спростовують передачу Україні перших винищувачів F-16. Інформацію прокоментував координатора зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

У Кірбі запитали, чи є правдою чутки про передачу Україні першої партії винищувачів F-16. «Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння», – відповів.

Він нагадав, що, як зазначали на саміті НАТО, процес передачі Україні F-16 просувається. «Ми заявили, що їх (літаки – «Главком») буде введено в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому», – додав він.

Як повідомило раніше агенство Bloomberg, перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою. 

За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано. При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Читайте також: Bloomberg пояснив, скільки літаків F-16 отримає Україна до кінця літа
Теги: F-16 винищувач США

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