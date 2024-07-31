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В Україну прибула перша партія винищувачів F-16 – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Україну прибула перша партія винищувачів F-16 – Bloomberg
Із самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня
фото: з відкритих джерел

Кількість переданих літаків невелика

Перша партія американських винищувачів F-16, ймовірно, вже прибула до України. Їхня кількість залишається невідомою. Про це повідомляє  Bloomberg

За інформацією джерел видання, з самого початку союзники планували передати Україні першу партію F-16 наприкінці липня, і таких термінів було дотримано.

При цьому співрозмовники Bloomberg додали, що кількість переданих літаків невелика.

Як уточнили джерела видання, поки незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які проходили навчання на F-16 протягом останніх місяців, використати передані винищувачі одразу, чи цей процес займе більше часу.

Bloomberg пише, що прессекретар міністерства оборони України Діана Давітян відмовилася коментувати таку інформацію.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні ракети та інше озброєння для винищувачів F-16. Літаки ЗСУ отримають вже цього літа.

Такожгазета The New York Times повідомила, що винищувачі F-16, які цьогоріч надійдуть від партнерів, Україна зможе застосувати на полі бою в обмеженій кількості. Причиною цьому став брак підготовленого персоналу. 

До слова, Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року.

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Теги: винищувач F-16

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