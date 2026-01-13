Головна Світ Політика
Підозрюваний у корупції ексміністр Польщі отримав політичний притулок в Угорщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Підозрюваний у корупції ексміністр Польщі отримав політичний притулок в Угорщині
Проти колишнього міністра юстиції Польщі висунуто 26 звинувачень
фото з відкритих джерел

Збігнєв Зьобро заявив, що вирішив скористатися притулком через «політичні репресії» в Польщі

Колишній міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро отримав політичний притулок в Угорщині. Його підозрюють у привласненні державних коштів, а він стверджує про політичні мотиви переслідування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис експосадовця.

Зьобро зазначив, що вирішив скористатися притулком, наданим урядом Угорщини, через «політичні репресії» в Польщі. Зьобро подякував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. Ексурядовець збирається залишатися за кордоном доти, «доки в Польщі не будуть відновлені реальні гарантії верховенства права».

Адвокат Зьобра Бартош Левандовський заявив, що Будапешт надав тому політичний притулок у зв'язку з діями прокуратури та підпорядкованих уряду служб, що призвели до низки дій, що мають ознаки політично мотивованих політичних репресій (наприклад, анулювання паспортів, про яке раніше заявили члени уряду, позбавлення засобів до існування через майнову безпеку).

Натомість теперішній міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек пише, що позиція угорської сторони є неприйнятною, а інформація про притулок Зьобра досі не була підтверджена жодним офіційним міжнародним органом.

За даними посадовця, 15 січня суд розгляне клопотання прокуратури про арешт ексміністра юстиції. «Рішення у цій багатогранній справі, адже йдеться про 26 звинувачень, ухвалить незалежний суд», – додав він.

«Надзвичайно прикро дивитися на втечу колишнього міністра уряду Польщі під парасольку вірного союзника Путіна, тоді як на житлові масиви в Україні падає чергова злива бомб і ракет», – вважає польський урядовець.

Прокуратура Польщі має намір пред'явити Збігнєву Зьобру 26 кримінальних звинувачень. Серед них – звинувачення в керівництві організованою злочинною групою, яка привласнила щонайменше 150 млн злотих з підпорядкованого Міністерству юстиції фонду. Депутати польського парламенту погодилися на скасування депутатської недоторканності Зьобри, а потім на його затримання та арешт. Йому загрожує до 25 років в'язниці.

До слова, в Угорщині з’явилися провокативні білборди із зображенням президента України Володимира Зеленського, лідера угорської опозиції Петра Мадяра та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Теги: Польща корупція Угорщина

