Скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею? Відповідь МВС

Щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, потрібно мати з собою визначену суму грошей

Українським мандрівникам потрібно мати визначену суму грошей для перетину кордону з Польщею

Щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, потрібно не лише мати з собою необхідні документи, але й точно визначену суму грошей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Те, скільки потрібно мати грошей для поїздки в Польщу залежить від цілі вашого візиту до країни. Наприклад, якщо ви їдете до Польщі на три дні або менше, вам вистачить суми zł700, це близько 8 тис. грн. Проте, якщо ви плануєте залишатися в країні довше, варто виділити на кожен день перебування по zł75, близько 900 грн.

Крім грошей, варто мати із собою зворотній квиток. Якщо ж його не має, то варто мати достатню та окрему суму грошей для його купівлі:

zł200 (близько 2 300 тис. грн) для громадян сусідніх з Польщею країн;

zł500 (майже 6 тис. грн) для громадян ЄС;

zł2500 (29 346 тис. грн) – для усіх інших іноземців.

До того ж не важливо у якій валюті у вас будуть із собою кошти. Головне – це сума, якщо вона буде недостатньою, вам можуть відмовити у перетині кордону. Також потрібно мати з собою деякі документи. Зокрема документ, що підтверджує вашу особу та документ, що свідчить про наявність медичного страхування на мінімальну суму у €30 тис.

