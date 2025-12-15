Головна Гроші Особисті фінанси
Скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею? Відповідь МВС

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Скільки грошей потрібно мати із собою, щоб перетнути кордон із Польщею? Відповідь МВС
Щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, потрібно мати з собою визначену суму грошей
фото з відкритих джерел

Українським мандрівникам потрібно мати визначену суму грошей для перетину кордону з Польщею

Щоб перетнути кордон із Польщею без проблем, потрібно не лише мати з собою необхідні документи, але й точно визначену суму грошей. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Те, скільки потрібно мати грошей для поїздки в Польщу залежить від цілі вашого візиту до країни. Наприклад, якщо ви їдете до Польщі на три дні або менше, вам вистачить суми zł700, це близько 8 тис. грн. Проте, якщо ви плануєте залишатися в країні довше, варто виділити на кожен день перебування по zł75, близько 900 грн.

Крім грошей, варто мати із собою зворотній квиток. Якщо ж його не має, то варто мати достатню та окрему суму грошей для його купівлі:

  • zł200 (близько 2 300 тис. грн) для громадян сусідніх з Польщею країн;
  • zł500 (майже 6 тис. грн) для громадян ЄС;
  • zł2500 (29 346 тис. грн) – для усіх інших іноземців.

До того ж не важливо у якій валюті у вас будуть із собою кошти. Головне – це сума, якщо вона буде недостатньою, вам можуть відмовити у перетині кордону. Також потрібно мати з собою деякі документи. Зокрема документ, що підтверджує вашу особу та документ, що свідчить про наявність медичного страхування на мінімальну суму у €30 тис.

Раніше «Главком» писав про те, що у Польщі впровадиди суворі правила дорожнього руху, зокрема посилили покарання за перевищення швидкості. У випадку порушення ПДР водіїв можуть не лише позбавити водійських прав, але посадити за ґрати. Подібні зміни варто знати українським водіям, які перебувають у Польщі.

Нагадаємо, що у польському місті Познань двоє чоловіків напали на українця, коли він їхав у трамваї зі своєю партнеркою. Чоловіки побили українця, згодом їх затримала поліція. Свідком цього інциденту став член міської ради Познані Анджей Прендке, який розповів, що сталося того дня. 

Теги: Польща гроші кордон українці за кордоном

