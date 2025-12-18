Президент України прибув до Польщі

Зеленський проведе першу двосторонню зустріч із новим польським лідером Каролем Навроцьким у Варшаві

18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає «Главком».

Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.

19 грудня у межах візиту український лідер, серед іншого, проведе першу двосторонню зустріч із новим польським президентом Каролем Навроцьким.

«Що стосується мого візиту в Польщу, польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами і Польщею», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув із робочим візитом до Берліна. Дорогою до німецької столиці він заявив, що цього ж дня українська сторона провела зустрічі з американською у німецькій столиці.

Окремо також відбулась зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включав обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.