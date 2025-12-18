Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент України прибув до Польщі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Президент України прибув до Польщі
Зеленський відвідав Польщу для першої зустрічі з президентом Навроцьким
фото: Пресслужба президента України

Зеленський проведе першу двосторонню зустріч із новим польським лідером Каролем Навроцьким у Варшаві

18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає «Главком».

Зеленського під час прибуття до Варшави зустріли представники польської сторони та посол України в Польщі Василь Боднар.

19 грудня у  межах візиту український лідер, серед іншого, проведе першу двосторонню зустріч із новим польським президентом Каролем Навроцьким.

«Що стосується мого візиту в Польщу, польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Я думаю, ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між нами і Польщею», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у неділю, 14 грудня, прибув із робочим візитом до Берліна. Дорогою до німецької столиці він заявив, що цього ж дня українська сторона провела зустрічі з американською у німецькій столиці.

Окремо також відбулась зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включав обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Базова зарплата польського президента становить близько 18 тис. злотих на місяць
Ексочільник Польщі Дуда отримав першу президентську пенсію і назвав її суму
27 листопада, 17:55
Українці вважають відносини з поляками кращими, ніж думають самі поляки
Робота українців у Польщі та відносини із поляками. Нові результати опитування
3 грудня, 08:36
Президент: Україна почала застосовувати балістичні ракети «Сапсан»
Президент: Україна почала застосовувати балістичні ракети «Сапсан»
9 грудня, 21:18
Зеленський відреагував на новий санкційний крок ЄС проти Росії
Зеленський анонсував санкції проти російських танкерів та пропагандистів
10 грудня, 22:01
Чоловіка вивела з магазину жінка, яка, ймовірно, була його дружиною
Викрикував нацистські гасла та погрожував розправою: поляк напав на продавчиню з України
15 грудня, 05:11
Зеленський подякував Ердогану за допомогу
Зустріч Зеленського та Ердогана, рятувальні роботи у Тернополі. Головне за 19 листопада
19 листопада, 21:21
Радник підкреслив: умиротворення не є миром, а мовчання перед обличчям зла – співучастю
Духовний радник Трампа висловив стурбованість мирним планом для України
23 листопада, 18:59
Карта України без Криму в етері польського каналу TVN
Польський телеканал під час географічної вікторини показав карту України без Криму
30 листопада, 16:15
Наслідки російського удару по Миколаївщині 13 грудня
Зеленський: Сотні тисяч сімей залишаються без світла після російських ударів
14 грудня, 10:30

Політика

Президент України прибув до Польщі
Президент України прибув до Польщі
Виготовлення наркотиків, переробка крові та торгівля цигарками. Міненерго поставило перед своєю компанією нові задачі
Виготовлення наркотиків, переробка крові та торгівля цигарками. Міненерго поставило перед своєю компанією нові задачі
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
Як примусити Путіна до миру? Зеленський розповів про єдиний сигнал, який має надіслати світ
Як примусити Путіна до миру? Зеленський розповів про єдиний сигнал, який має надіслати світ
Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього
Президент: Економіка РФ неспроможна продовжувати війну в тих обсягах, які були до цього

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua