В Угорщині з'явилися пропагандистські банери із Зеленським

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Угорщині з'явилися пропагандистські банери із Зеленським
Провокативні білборди по всій Угорщині привернули увагу до нібито марнотратства українських і європейських політиків
фото: glavcom.ua

Мадяр відреагував на рекламу, зазначивши, що уряд Орбана витрачає гроші на агітацію, а не на лікарні

В Угорщині з’явилися провокативні білборди із зображенням президента України Володимира Зеленського, лідера угорської опозиції Петра Мадяра та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На білбордах зображено, як Урсула фон дер Ляєн, Володимир Зеленський та Петер Мадяр викидають гроші в золотий унітаз. На них також написано: «Вони піднімають податки та витрачають ваші гроші на українські золоті унітази».

В Угорщині з'явилися пропагандистські банери із Зеленським фото 1
фото: glavcom.ua

Петер Мадяр не залишився осторонь і сфотографувався на фоні білбордів. Він зазначив, що зупинився подивитися на рекламу дорогою до лікарні та критично прокоментував витрати уряду Орбана: «Зрештою, саме на це уряд Орбана витрачає гроші платників податків, а не на дезінфікуючі засоби для лікарень».

Петер Мадяр на фоні пропагандистського білборда Орбана
Петер Мадяр на фоні пропагандистського білборда Орбана
фото: Петер Мадяр

Нагадаємо, що угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про надання кредиту на 90 млрд євро для Києва, висловив сумнів, що саме Російська Федерація здійснила напад на Україну. Віктор Орбан неодноразово називав фінансову допомогу ЄС «просто божевіллям».

У листопаді Орбан різко відреагував на заклик президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн збільшити фінансування України. Прем’єр також зазначив, що угорська влада зберігає «здоровий глузд» і не підтримує додаткові виплати.

Зазначимо, що парламентські вибори в Угорщині заплановані на квітень 2026 року. Лідер угорської опозиції Петер Мадяр збирає прихильників, щоб усунути прем’єр-міністра Віктора Орбана від влади на виборах.

Мадяр критикує економічну політику країни і є головною політичною загрозою для Орбана за 15 років правління. Послаблює його позиції і стан угорської економіки, яка перебуває в стагнації.

Теги: Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн

