Підсумки саміту НАТО. Представниця Держдепу заспокоїла українців

«Ми показуємо Путіну, що маємо намір протистояти його агресії проти України», – Андреа Калан

Рішення, ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі, показали російському диктатору Путіну, що Альянс єдиний та не збирається відмовляти Україні в підтримці. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила представниця Державного департаменту США Андреа Калан.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми показуємо Путіну, що маємо намір протистояти його агресії проти України, що Альянс єдиний. Ми чуємо багато дезінформації з боку Кремля, де вони кажуть, що країни-члени НАТО не погоджуються одне з одним. В Альянсі дуже важливий консенсус, важливо, щоби усі члени НАТО дали добро на якісь кроки вперед», – пояснює Калан.

Представниця Держдепу США нагадала, як важливо членам Альянсу досягти консенсусу – іноді це відбувається не так швидко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми бачили з членства Фінляндії і Швеції, як важливо досягти консенсусу і що це тривалий процес, під час якого відбуваються перемовини за зачиненими дверима, де обговорюються дуже складні теми. Цей процес робить НАТО сильнішим. Якраз Рада НАТО-Україна дасть можливість мати більш щільний контакт між Україною і НАТО. Це показує, що Путін не зможе робити те, що робить, без того, щоби не отримати відповідь, реакцію від НАТО», – наголосила вона.

Зазначимо, що головний результат дводенного саміту НАТО, який завершився у Вільнюсі, Україна отримала вже на його початку – 11 липня. У підсумковому комюніке країни-члени відмовилися надати Україні запрошення до членства, на чому українська влада наполягала з кінця вересня минулого року.

Альянс ухвалив такі ключові тези для України:

Україні на шляху до НАТО не потрібно буде виконувати «План дій щодо вступу» (ПДЧ);

Україні потрібно провести необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки;

Україна приєднається до НАТО «коли союзники погодяться» і «будуть виконані умови»;

Продовження надання Комплексного пакету допомоги (Comprehensive Assistance Package/CAP) у розмірі 500 млн євро щорічно для відновлення сектору безпеки і до повної оперативної сумісності з НАТО.

При цьому критерії, яким має відповідати Україна, аби країни-члени схвалили рішення про запрошення до НАТО, не визначені. Передбачається, що вони будуть вироблені завдяки новоствореній Раді НАТО-Україна, яка почала працювати на саміті у Вільнюсі.