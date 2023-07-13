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Підсумки саміту НАТО. Представниця Держдепу заспокоїла українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Підсумки саміту НАТО. Представниця Держдепу заспокоїла українців
Рада НАТО-Україна, створена на саміті, дасть можливість мати більш щільний контакт між Україною й Альянсом
фото: Офіс президента

«Ми показуємо Путіну, що маємо намір протистояти його агресії проти України», – Андреа Калан

Рішення, ухвалені на саміті НАТО у Вільнюсі, показали російському диктатору Путіну, що Альянс єдиний та не збирається відмовляти Україні в підтримці. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила представниця Державного департаменту США Андреа Калан.

«Ми показуємо Путіну, що маємо намір протистояти його агресії проти України, що Альянс єдиний. Ми чуємо багато дезінформації з боку Кремля, де вони кажуть, що країни-члени НАТО не погоджуються одне з одним. В Альянсі дуже важливий консенсус, важливо, щоби усі члени НАТО дали добро на якісь кроки вперед», – пояснює Калан.

Представниця Держдепу США нагадала, як важливо членам Альянсу досягти консенсусу – іноді це відбувається не так швидко.

«Ми бачили з членства Фінляндії і Швеції, як важливо досягти консенсусу і що це тривалий процес, під час якого відбуваються перемовини за зачиненими дверима, де обговорюються дуже складні теми. Цей процес робить НАТО сильнішим. Якраз Рада НАТО-Україна дасть можливість мати більш щільний контакт між Україною і НАТО. Це показує, що Путін не зможе робити те, що робить, без того, щоби не отримати відповідь, реакцію від НАТО», – наголосила вона.

Зазначимо, що головний результат дводенного саміту НАТО, який завершився у Вільнюсі, Україна отримала вже на його початку – 11 липня. У підсумковому комюніке країни-члени відмовилися надати Україні запрошення до членства, на чому українська влада наполягала з кінця вересня минулого року. 

Альянс ухвалив такі ключові тези для України:

  • Україні на шляху до НАТО не потрібно буде виконувати «План дій щодо вступу» (ПДЧ);
  • Україні потрібно провести необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки;
  • Україна приєднається до НАТО «коли союзники погодяться» і «будуть виконані умови»;
  • Продовження надання Комплексного пакету допомоги (Comprehensive Assistance Package/CAP) у розмірі 500 млн євро щорічно для відновлення сектору безпеки і до повної оперативної сумісності з НАТО.

При цьому критерії, яким має відповідати Україна, аби країни-члени схвалили рішення про запрошення до НАТО, не визначені. Передбачається, що вони будуть вироблені завдяки новоствореній Раді НАТО-Україна, яка почала працювати на саміті у Вільнюсі.

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Теги: США НАТО Україна

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