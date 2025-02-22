В Одесі чоловік стріляв у працівника ТЦК

Поліцейські затримали правопорушника і передали слідчим Служби безпеки України

Правоохоронці затримали в Одесі чоловіка, який під час перевірки документів застосував сльозогінний газ і здійснив кілька пострілів, попередньо, травматичної дії, у військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як передає «Главком», про це поліція Одеської області повідомила у Facebook.

Подія сталася 22 лютого на Італійському бульварі. Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК під час перевірки документів.

Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових і здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії. Після цього зловмисник утік.

Військовослужбовця госпіталізували.

Поліцейські затримали правопорушника і передали слідчим Служби безпеки України.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які здійснили замовний теракт у Кам’янці-Подільському 5 лютого. Зазначається, що фігуранти «втемну» використали кур’єра із сервісу доставки, щоб привезти вибухівку до цілі, яку визначили спецслужби РФ. Тоді внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янці-Подільському кур’єр загинув на місці, а вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Також у Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК.

До слова, 11 лютого в одному з районів Рівненської області напали на працівників територіального центру комплектування, коли ті перевіряли документи. Також нападники пошкодили техніку військовослужбовців.

Крім того, Пирятинський районний суд Полтавської області обрав запобіжний захід для жителя міста Лубни Вадима Кузуба, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки.