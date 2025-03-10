Нафтопереробний завод у Самарській області під атакою дронів

Потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,8 млн тонн нафти на рік

У ніч проти 10 березня ударні дрони атакували нафтопереробний завод у Новокуйбишевську. Завод розташований у Самарській області. Перед тим місцева влада заявляла про загрозу дронових атак по регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Очевидці повідомили, що чули декілька потужних вибухів. Серія вибухів прогриміла саме над містом Новокуйбишевськ. Росіяни чули звук безпілотника, який пролітав над регіоном.

Згодом місцеві жителі почули гучних вибух в районі НПЗ. Потім бачили яскраві спалахи у небі. Місцева влада заявляє, що БпЛА було збито на підльоті до підприємства.

За попередніми даними, руйнувань та потерпілих немає.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області

Його називають найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів самарської групи даної групи. Штаб-квартира компанії розташована в Новокуйбишевську.

Згідно з даними з відкритих джерел, потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,8 млн тонн нафти на рік.

На цьому НПЗ виробляють паливо для всіх видів транспорту: автомобільного, авіаційного, залізничного, річкових та морських суден, компоненти мастил, бітуми, кокс, продукти нафтохімії.

До слова, у ніч проти 9 березня росіяни у різних містах чули потужні вибухи. Під атакою дронів перебували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез», Рязанський нафтопереробний завод та Новолипецький металургійний комбінат.

Чрез атаку дронів цієї ночі зайнялась пожежа на території спиртзаводу у Бутурлинівці у Воронезькій області.

Цієї ночі очевидці бачили яскраві спалахи в небі поблизу підприємств та чули гучні вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу ППО. У декількох аеропортах Росії цієї ночі вводили план «Килим»