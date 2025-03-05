Трамп порівняв витрати США на Україну з відібраною у дитини цукеркою

Дональд Трамп, виступаючи у Конгресі США, зробив неоднозначну заяву щодо військової підтримки України

Президент США Дональд Трамп порівняв легкість, з якою його попередника Джо Байдена вмовили розлучитися з колосальними американськими бюджетними коштами для надання військової допомоги Україні, з простотою позбавлення дитини цукерки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа в Конгресі.

«Ми витратили, можливо, $350 млрд. Це як відібрати цукерку у дитини. Ось що сталося. А вони витратили $100 млрд. Велика різниця», – сказав американський лідер про витрати на постачання зброї Києву та іншу допомогу Україні з боку США та Європи. «Нас (з Україною та Росією, – «Главком») поділяє океан, їх – ні», – зазначив при цьому Трамп, виступаючи перед Палатою представників та Сенатом Конгресу США з промовою про ситуацію в країні, пріоритетні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики.

«Байден санкціонував виділення більшого обсягу грошей на ці військові дії, ніж витратила Європа. На мільярди і мільярди доларів (більше, – «Главком»). Складно повірити, що вони (попередня влада у Вашингтоні, – «Главком») в якийсь момент не зупинилися і не сказали: «Ну, вистачить, давайте зрівняємося (у таких витратах, – «Главком»)» – нарікав Трамп.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що отримав листа від очільника України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що вдячний українській стороні за такий крок.

Традиційно президенти репрезентують Конгресу щорічні послання «Про становище країни». Але оскільки Трамп лише 20 січня вдруге вступив на посаду американського лідера, цього разу формально не йдеться про повноцінне послання, під час якого підбиваються підсумки роботи за минулий рік і оголошуються плани на майбутнє.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.