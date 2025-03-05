Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп порівняв витрати США на Україну з відібраною у дитини цукеркою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп порівняв витрати США на Україну з відібраною у дитини цукеркою
Трамп заговорив про допомогу Україні
фото: golosameriki.com

Дональд Трамп, виступаючи у Конгресі США, зробив неоднозначну заяву щодо військової підтримки України 

Президент США Дональд Трамп порівняв легкість, з якою його попередника Джо Байдена вмовили розлучитися з колосальними американськими бюджетними коштами для надання військової допомоги Україні, з простотою позбавлення дитини цукерки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа в Конгресі.

«Ми витратили, можливо, $350 млрд. Це як відібрати цукерку у дитини. Ось що сталося. А вони витратили $100 млрд. Велика різниця», – сказав американський лідер про витрати на постачання зброї Києву та іншу допомогу Україні з боку США та Європи. «Нас (з Україною та Росією, – «Главком») поділяє океан, їх – ні», – зазначив при цьому Трамп, виступаючи перед Палатою представників та Сенатом Конгресу США з промовою про ситуацію в країні, пріоритетні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики.

«Байден санкціонував виділення більшого обсягу грошей на ці військові дії, ніж витратила Європа. На мільярди і мільярди доларів (більше, – «Главком»). Складно повірити, що вони (попередня влада у Вашингтоні, – «Главком») в якийсь момент не зупинилися і не сказали: «Ну, вистачить, давайте зрівняємося (у таких витратах, – «Главком»)» – нарікав Трамп.

Президент США Дональд Трамп також заявив, що отримав листа від очільника України Володимира Зеленського. Трамп наголосив, що вдячний українській стороні за такий крок.

Традиційно президенти репрезентують Конгресу щорічні послання «Про становище країни». Але оскільки Трамп лише 20 січня вдруге вступив на посаду американського лідера, цього разу формально не йдеться про повноцінне послання, під час якого підбиваються підсумки роботи за минулий рік і оголошуються плани на майбутнє.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.

 

Читайте також:

Теги: Європа Дональд Трамп військові президент влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційний візит Володимира Зеленського до Білого дому завершився суперечкою українського лідера із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом
Трамп призупинив військову допомогу Україні? Розбираємось, до чого це може призвести
Вчора, 13:30
Доєднатись до Сил оборони за проєктом «Контракт 18-24» можуть як чоловіки, так і жінки
«Контракт 18-24»: які бойові посади можуть обіймати молоді добровольці
12 лютого, 08:47
У дописі додали, що відновлення пасажирського авіасполучення можливе лише за умови відкриття повітряного простору. Ключовим фактором для цього лишаєшся безпековий фактор
Аеропорт «Бориспіль» вже веде перемовини про відновлення польотів
13 лютого, 20:48
Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер
Старший представник НАТО заявив, що на прикладі війни в Україні, Альянс може вивчити багато уроків
22 лютого, 02:32
«У розмовах із британськими дослідниками та лікарями ми говорили про медицину, новітні дослідження та реабілітацію поранених»
Валерій Залужний зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ
20 лютого, 13:24
Володимир Михайлов зауважив, що інформація про більшість родовищ рідкісних і рідкісноземельних металів доволі закрита
Доктор геологічних наук про вимоги Трампа: Відомості щодо всіх стратегічних мінералів в Україні засекречені
26 лютого, 11:12
Норвегія вже 16-й рік поспіль є найдемократичнішою країною світу. Афганістан посідає найнижчу позицію в рейтингу з 2021 року
Демократія у світі перебуває в найгіршому стані за 20 років: яка ситуація в Україні
27 лютого, 15:40
Питання відправки військових до України з Туреччини поки відкрите
Туреччина може відправити військових до України? Реакція турецької влади
28 лютого, 08:59
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
«Ніхто не пропонує присудити Нобелівську премію миру Путіну» – віцепрезидент Венс
Вчора, 05:16

Політика

США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
«В Овальному кабінеті невдаха». Французький сенатор висловився на підтримку України
«В Овальному кабінеті невдаха». Французький сенатор висловився на підтримку України
Аналітики ISW пояснили, чим спровоковані великі втрати росіян на війні
Аналітики ISW пояснили, чим спровоковані великі втрати росіян на війні
Звернення Трампа до Конгресу: всі згадки про Україну та Росію
Звернення Трампа до Конгресу: всі згадки про Україну та Росію
Трамп порівняв витрати США на Україну з відібраною у дитини цукеркою
Трамп порівняв витрати США на Україну з відібраною у дитини цукеркою
Трамп розгляне можливість послаблення мит для Мексики та Канади – міністр торгівлі
Трамп розгляне можливість послаблення мит для Мексики та Канади – міністр торгівлі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
96K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
36K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
34K
Протести проти Маска у США охопили понад 90 салонів Tesla
29K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua