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КНДР назвала Орбана «взірцем для наслідування»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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КНДР назвала Орбана «взірцем для наслідування»
Північнокорейська дипломатія відреагувала на виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував Європейський Союз
фото з відкритих джерел

У Пхеньяні заявили, що таким чином Угорщина заявила, що «не потерпить тиску з боку Брюсселя і не стане маріонетковою державою»

Міністерство закордонних справ КНДР оприлюднило заяву, в якій очільника уряду Угорщини називають «взірцем для наслідування». Про це повідомляє  угорське видання Nepszava.

Зазаначається, що у такий спосіб північнокорейська дипломатія відреагувала на виступ прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував Європейський Союз і заявив про «відданість Угорщини у захисті свого суверенітету». 

У Пхеньяні заявили, що таким чином Угорщина заявила, що «не потерпить тиску з боку Брюсселя і не стане маріонетковою державою».

«Угорщина не боїться загроз з боку імперіалізму і не потерпить, щоб її зробили державою - маріонеткою або підпорядкованою Брюсселю», – йдеться в заяві північнокорейського МЗС.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан зателефонував кандидату в президенти США Дональду Трампу й побажав удачі на виборах. Про це він повідомив у соцмережі Х.  Орбан нагадав, що до президентських виборів у США залишилося п'ять днів: вони відбудуться 5 листопада. 

До слова, Угорщина пропустила зустріч НАТО в Будапешті, де планувалося обговорити зв'язки країни з Росією. Politico повідомляє, що відносини Угорщини з НАТО «досягають точки кипіння». Так, у середу, 30 жовтня, у Будапешті відбувся саміт НАТО. Представники Угорщини не прийшли на зустріч із послами та військовими радниками НАТО, на якій планувалося обговорити зростаючі зв'язки країни з Росією та Китаєм. За інформацією американського видання, це погано позначається на відносинах Угорщини та Заходу, які вже майже досягли своєї «точки кипіння».

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Теги: Угорщина Віктор Орбан Північна Корея

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