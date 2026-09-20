Втрати ворога станом на 20 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 356 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 560 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 20 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 20 вересня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 20 вересня втратила:

особового складу – близько 1 517 990 (+1 560) осіб;

танків – 12 356 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 25 361 (+4) од.;

артилерійських систем – 50 067 (+56) од.;

РСЗВ – 2 146 (+3) од.;

засобів ППО – 1 659 (+2) од.;

літаків – 442 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 695 (+23) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 525 965 (+1 833) од.;

крилатих ракет – 5 111 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 151 345 (+423) од.;

спеціальної техніки – 4 716 (+13) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 20 вересня 2026 року