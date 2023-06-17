«У зернової угоди немає шансів». Пєсков сипле новими погрозами

Кремль не бачить підстав для продовження угоди

Росія вкотре погрожує розривом «зернової угоди» через те, що російська частина вимог нібито не була виконана. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському виданню «Известия».

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«Тут навряд чи можна пророкувати якесь остаточне рішення, але можна констатувати, що якщо судити де-факто, то шансів у цієї угоди немає. Угода має на увазі «справу». Справа з боку держав, які домовляються. І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася РФ, не була зроблена», – сказав Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

За його словами, РФ нібито кілька разів йшла на поступки та продовжувала угоду.

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«Ось тому, якщо дивитися на те, що ми маємо, то перспектив немає. І немає підстав для її продовження», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін намагався переконати африканську делегацію, яка зараз перебуває у Росії з візитом, у логічності війни проти України, та дотриманні міжнародного права і статуту ООН.

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Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, що Росія блокує українські порти для того, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства.