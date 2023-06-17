Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«У зернової угоди немає шансів». Пєсков сипле новими погрозами

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«У зернової угоди немає шансів». Пєсков сипле новими погрозами
Дмитро Пєсков знову погружує розірвати зернову ініціативу
фото: скриншот відео

Кремль не бачить підстав для продовження угоди

Росія вкотре погрожує розривом «зернової угоди» через те, що російська частина вимог нібито не була виконана. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському виданню «Известия».

«Тут навряд чи можна пророкувати якесь остаточне рішення, але можна констатувати, що якщо судити де-факто, то шансів у цієї угоди немає. Угода має на увазі «справу». Справа з боку держав, які домовляються. І ось частина цієї справи була зроблена, а друга частина, яка стосувалася РФ, не була зроблена», – сказав Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

За його словами, РФ нібито кілька разів йшла на поступки та продовжувала угоду.

«Ось тому, якщо дивитися на те, що ми маємо, то перспектив немає. І немає підстав для її продовження», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупанти нібито абсолютно легально вивозять українських дітей на територію РФ і Кремль не проти возз'єднання цих дітей з їхніми сім'ями. 

Крім того, російський диктатор Володимир Путін намагався переконати африканську делегацію, яка зараз перебуває у Росії з візитом, у логічності війни проти України, та дотриманні міжнародного права і статуту ООН. 

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, що Росія блокує українські порти для того, щоб позбутися конкурента на ринку продовольства

Теги: росія Дмитро Пєсков зерно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ не поспішає рятувати рядових солдатів
Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених
Вчора, 06:59
У саміті беруть участь представники Росії, України та різних країн НАТО, які «підтримують цілі миру»
Як російська пропаганда у Відні «бореться» за мир в Україні
10 червня, 11:21
Український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами
Росія потайки передала Угорщині українських полонених: МЗС відреагувало
9 червня, 15:57

Економіка

«У зернової угоди немає шансів». Пєсков сипле новими погрозами
«У зернової угоди немає шансів». Пєсков сипле новими погрозами
Держборг США вперше перевищив позначку в $32 трлн
Держборг США вперше перевищив позначку в $32 трлн
Влада Швеції обурилась інфляцією і зробила винною Бейонсе
Влада Швеції обурилась інфляцією і зробила винною Бейонсе
Україна лідирує у світі за експортом одного продукту
Україна лідирує у світі за експортом одного продукту
Сусідня з Україною держава стала лідером з інфляції у ЄС
Сусідня з Україною держава стала лідером з інфляції у ЄС
Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ
Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Після підриву ГЕС росіяни вже просять повернутися до загальновизнаних кордонів – ISW
43K
Невідомі «замінували» Київську ГЕС
34K
Перша заповідь українця, яку має знати кожен
30K
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
21K
На Київщині пролунали вибухи під час тривоги
19K
Попри заборони, одна з країн ЄС стала туристичною знахідкою для росіян

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Вчора, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту