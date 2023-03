План постачання боєприпасів: що отримає Україна

У понеділок, 20 березня, міністри закордонних справ країн Європейського союзу мають підписати план постачання боєприпасів для України. Про це пише журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у твітер.

«Міністри закордонних справ ЄС мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України – з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців», – написав журналіст.

EU foreign ministers should be able to sign of its ammunition plan for #Ukraine tomorrow - with the goal of providing 1 million artillery rounds for Kyiv in the course of the upcoming 12 months. Impressive diplomatic work by #Estonia that got the ball rolling on this file. https://t.co/bzYy8XjgQK