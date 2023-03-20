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План постачання боєприпасів: що отримає Україна

Софія Сидоренко
glavcom.ua
План постачання боєприпасів: що отримає Україна
фото: dw.com

Голови МЗС ЄС підпишуть план постачання боєприпасів для України

У понеділок, 20 березня, міністри закордонних справ країн Європейського союзу мають підписати план постачання боєприпасів для України. Про це пише журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у твітер.

«Міністри закордонних справ ЄС мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України – з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців», – написав журналіст.

Також Рікард Йозвяк заявив, що Естонія, яка започаткувала цю ініціативу, провела «вражаючу дипломатичну роботу».

Нагадаємо, що нещодавно повідомляли про те, що Європі бракує вибухівки для виробництва снарядів Україні.

Теги: Естонія боєприпаси журналіст Європейський союз

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