План постачання боєприпасів: що отримає Україна

Голови МЗС ЄС підпишуть план постачання боєприпасів для України

У понеділок, 20 березня, міністри закордонних справ країн Європейського союзу мають підписати план постачання боєприпасів для України. Про це пише журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у твітер.

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«Міністри закордонних справ ЄС мають завтра підписати план постачання боєприпасів для України – з метою забезпечення Києва 1 мільйоном артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців», – написав журналіст.

EU foreign ministers should be able to sign of its ammunition plan for #Ukraine tomorrow - with the goal of providing 1 million artillery rounds for Kyiv in the course of the upcoming 12 months. Impressive diplomatic work by #Estonia that got the ball rolling on this file. https://t.co/bzYy8XjgQK Будь ласка, читайте текст після реклами March 19, 2023

Також Рікард Йозвяк заявив, що Естонія, яка започаткувала цю ініціативу, провела «вражаючу дипломатичну роботу».

Нагадаємо, що нещодавно повідомляли про те, що Європі бракує вибухівки для виробництва снарядів Україні.