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Європі бракує вибухівки для виробництва снарядів Україні, – ЗМІ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Європі бракує вибухівки для виробництва снарядів Україні, – ЗМІ
Європі бракує вибухівки для виробництва снарядів Україні
фото з відкритих джерел

Дефіцит пороху, пластикової вибухівки й тротилу неможливо швидко подолати, скільки б грошей на це не виділили

Прагнення Європейського Союзу збільшити виробництво боєприпасів для України впираються в дефіцит вибухівки. Про це пише газета Financial Times.

Зазначається, що дефіцит пороху, пластикової вибухівки й тротилу неможливо швидко подолати, скільки б грошей на це не виділили.

«Основна проблема в тому, що європейська оборонна промисловість не в хорошому стані для великомасштабного військового виробництва», – прокоментував журналістам неназваний німецький чиновник.

Голова чеської асоціації оборонної промисловості Їржи Гінек зазначив, що створити новий артилерійський завод – це просто, але для виробництва більшої кількості снарядів бракує сировини. Найвужчим місцем є виробництво пороху та його основного компонента – нітроцелюлози.

Чеська компанія Explosia, один з найбільших європейських постачальників вибухівки для артилерійських снарядів, заявила, що працює на повну потужність і не зможе її збільшити до 2026 року.

Румунія веде переговори з американськими та південнокорейськими компаніями про будівництво в країні порохового заводу. Останнє таке підприємство в країні закрили ще у 2004 році.

Європа також змушена буде шукати постачальників в Індії, Кореї та інших далеких країнах.

Подорожчання сировини та сплеск попиту призвело до того, що ціна на боєприпаси в Європі виросла на 20% у порівнянні з довоєнним періодом – приблизно до 850 євро за штуку.

Нагадаємо, очікується, що країни Євросоюзу підпишуть спільний план закупівель боєприпасів для України вже наступного тижня. Держави-члени ЄС ще не вказали, скільки грошей вони готові виділити цього року і як ці кошти будуть структуровані. Деякі країни хочуть аби обов'язкове фінансування було пропорційне до розміру економіки кожного з членів блоку, а інші - щоб будь-які внески були добровільними.

Як раніше повідомлялося, за два роки Болгарія поставила Україні озброєння на мільярди доларів через країни-посередники, зокрема через США, Велику Британію та Польщу. 

Теги: переговори боєприпаси чиновник завод промисловість будівництво

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