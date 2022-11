Племінниця верховного лідера Ірану підтримала протести у країні

Племінниця верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, правозахисниця Фаріде Морадхані закликала іноземні уряди розірвати всі зв'язки з Тегераном через насильницьке придушення народних протестів. Її вже заарештували, повідомляє Reuters.

Відео з закликом Морадхані стало стрімко поширюватися в іранському сегменті інтернету після того, як активісти повідомили про її арешт 23 листопада.

«О, вільні люди, будьте з нами і скажіть своїм урядам припинити підтримку цього вбивчого режиму та режиму вбивства дітей. Цей режим не вірний жодному зі своїх релігійних принципів і не знає жодних правил, окрім сили та збереження влади», – сказала племінниця Хаменеї на відео.

NEWS



Farideh Moradkhani, the niece of Islamic Republic’s Supreme Leader, calls on international community to support Iranians.



She compares her uncle to Hitler and Mussolini.



She says Iranians will overthrow the Islamic Republic.



Her uncle has had her arrested in the past. pic.twitter.com/htjyBsnMc7