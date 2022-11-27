Племінниця верховного лідера Ірану підтримала протести у країні

Протести в Ірані тривають з середини вересня

Племінниця верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, правозахисниця Фаріде Морадхані закликала іноземні уряди розірвати всі зв'язки з Тегераном через насильницьке придушення народних протестів. Її вже заарештували, повідомляє Reuters.

Відео з закликом Морадхані стало стрімко поширюватися в іранському сегменті інтернету після того, як активісти повідомили про її арешт 23 листопада.

«О, вільні люди, будьте з нами і скажіть своїм урядам припинити підтримку цього вбивчого режиму та режиму вбивства дітей. Цей режим не вірний жодному зі своїх релігійних принципів і не знає жодних правил, окрім сили та збереження влади», – сказала племінниця Хаменеї на відео.

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Farideh Moradkhani, the niece of Islamic Republic’s Supreme Leader, calls on international community to support Iranians.



She compares her uncle to Hitler and Mussolini.



She says Iranians will overthrow the Islamic Republic.



Her uncle has had her arrested in the past. pic.twitter.com/htjyBsnMc7 — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) November 27, 2022

Про арешт Фаріде повідомив її брат Махмуд. За його словами, вона за наказом суду з'явилася в прокуратуру Тегерана, де її взяли під арешт. Раніше цього року Фаріде вже була заарештована Міністерством розвідки Ірану, але потім її звільнили під заставу.

Ресурс активістів HRANA повідомляє, що станом на 26 листопада, за більш ніж два місяці заворушень в Ірані, загинули 450 протестувальників, зокрема 63 неповнолітніх, та 60 співробітників сил безпеки. Понад 18 тисяч людей затримали силовики.

В ООН підтвердили загибель уже понад 300 людей, зокрема щонайменше 40 дітей. За даними організації, близько 15 тисяч протестувальників також були заарештовані.

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Нагадаємо, раніше іранські законодавці виступили з вимогою суворого покарання для учасників акцій протесту, що тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні. Ухвалена парламентом країни резолюція припускає можливість страти затриманих протестувальників.

14 листопада стало відомо, що в Ірані суд ухвалив перший відомий смертний вирок учаснику протестів, які тривають у країні майже два місяці. Ще п'ятеро протестувальників засуджені до тюремних термінів.

До слова, президент Джо Байден раніше сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які тривають у цій країні.