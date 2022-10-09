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Шойгу і Герасимова, ймовірно, зняли з посад – ISW

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу і Герасимова, ймовірно, зняли з посад – ISW
фото: dw.com

Американські аналітики прогнозують, що саме Міноборони РФ зроблять цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, втратили свої посади після вибуху на Кримському мосту. Про це повідомили аналітики ISW (Інституті вивчення війни).

За непідтвердженою інформацією, після вибуху на Керченському мосту Кремль націлився на деяких вищих військових чинів. «Шойгу міг замінити Тульський губернатор Олексій Дюмін, а Герасимова-заступник головнокомандувач сухопутними військами, генерал-лейтенант Олександр Матовников», – повідомили в ISW.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни також прогнозують, що саме Міноборони Росії зроблять цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту, щоб відвести провину від президента РФ Володимира Путіна, на адресу якого почала звучати критика.

Офіційної заяви Міноборони Росії з приводу інциденту ще не послідувало. Не виключено, що Кремль наказав російському Міноборони зберігати мовчання з приводу цієї ситуації.

Також американські аналітики заявили, що вибух на Кримському мосту тимчасово посилить проблеми у логістиці та постачанні російської армії. Крім того, Кремль робить Міноборони Росії відповідальним за вибух, щоб відвести провину від диктатора РФ Володимира Путіна, на адресу якого почала лунати критика. 
Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.

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