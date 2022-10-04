«Подарунок для Путіна». Чехи зібрали гроші на модернізований танк для ЗСУ

Грошей вистачить, щоб доставити танк до України

Менше ніж за місяць чехи зібрали гроші на танк Т-72 «Авенджер» для Збройних сил України

Менше ніж за місяць чехи зібрали 1,22 млн євро в рамках проєкту «Подарунок для Путіна». Гроші збирались на придбання модернізованого танка Т-72 «Авенджер» для ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Повідомляється, що зібраних грошей вистачить, щоб придбати бойову машину та доставити її до України.

«В подальших планах проєкту збір коштів на придбання боєприпасів для танку, а також для чеських самохідних гаубиць Dana та РСЗВ RM-70 Vampire», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги розміром $1,1 млрд, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем Himars.

Водночас, як повідомили у Пентагоні, США не вилучать додаткові Himars зі складу власних збройних сил, а замовить у виробника, тож на поставку РСЗВ піде деякий час, імовірно, йдеться про декілька років.

Додамо, як стало відомо раніше, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакета фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Відповідної угоди досягли конгресмени під час обговорення нового законопроєкту про тимчасові витрати США.

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