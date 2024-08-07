Головна Світ Політика
search button user button menu button

США пригрозили Туреччині за допомогу РФ з військовим обладнанням

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США пригрозили Туреччині за допомогу РФ з військовим обладнанням
США погрожують турецьким компаніям санкціями за продаж чіпів Росії
фото: з відкритих джерел

Міністерство торгівлі США вже додало 18 турецьких компаній до свого «списку організацій» щодо торгівлі

Сполучені Штати попередили Туреччину про «наслідки», якщо країна не обмежить експорт до Росії американської військової техніки, яка є життєво важливою для Кремля. Про це пише Financial Times з посиланням на слова високопоставленого чиновника департаменту торгівлі.

Зазначається, що нещодавно помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод зустрівся з турецькими чиновниками та керівниками в Анкарі та Стамбулі в рамках заходів із припинення незаконної торгівлі. Його послання полягало в тому, що Туреччина повинна більше працювати, щоб приборкати торгівлю чіпами американського походження та іншими компонентами.

«Нам потрібна Туреччина, щоб допомогти нам зупинити незаконний потік американських технологій до Росії. Нам потрібно побачити прогрес, причому швидкий, з боку турецької влади та промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, окрім як накласти наслідки на тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю» , – сказав Аксельрод у заяві для Financial Times.

Аксельрод також сказав турецькому уряду, що ця торгівля є «нагальною проблемою» , і закликав Анкару "прийняти та забезпечити виконання заборони на перевезення контрольованих США товарів до Росії". Він додав, що Москва «намагається використовувати торгову політику Туреччини» , щоб отримати доступ до американських товарів.

Міністерство торгівлі США вже додало 18 турецьких компаній до свого «списку організацій» щодо цієї торгівлі. Міністерство фінансів окремо наклало санкції на численні турецькі компанії за нібито постачання військово-промислового комплексу Росії.

Зазначається, що попередження Вашингтона є останньою ознакою того, як Туреччина зберегла тісні торговельні зв’язки з Росією. Це затьмарило відносини між двома союзниками по НАТО. США, ЄС та інші західні партнери наклали широкі санкції на Росію після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, але Туреччина уникала обмежень і навпаки збільшила торгівлю.

США особливо стурбовані тим, що Туреччина стала ключовим центром, через який електроніка західного виробництва, включаючи процесори, карти пам’яті та підсилювачі, пробирається до російських ракет і безпілотників. Іншою важливою проблемою є верстати.

За словами офіційного представника Міністерства торгівлі США, Туреччина є другим у світі після Китаю джерелом високопріоритетних товарів із США, що надсилаються до Росії. Міністерство торгівлі Туреччини відмовилося коментувати звинувачення США.

Експорт Туреччини високопріоритетних військових товарів, які відправляються до Росії або ймовірним посередникам стрімко зріс з початку війни. Згідно з підрахунками FT на основі даних турецької митниці, за перші шість місяців цього року він склав 85 мільйонів доларів, що значно перевищує 27 мільйонів доларів за аналогічний період 2022 року.

Значна частина цих потоків може бути частиною торгівлі товарами, які зникають і ніколи не потрапляють на ринки передбачуваних місць призначення.

До відома, Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною.

Теги: Туреччина США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай, який взяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим, активно розширює свій арсенал
Застосування ядерної зброї: Китай дав обіцянку
2 серпня, 09:19
Путін на параді до дня ВМФ у Санкт-Петербурзі
Путін визнав: американські ракети зможуть за 10 хвилин накрити Росію
28 липня, 13:42
Додаткові заходи безпеки довкола резиденції Трампа будуть введені на вимогу Секретної служби Сполучених Штатів
Навколо резиденції Трампа буде посилено заходи безпеки
21 липня, 07:19
Туризм у Європі може сягти рекордного доходу у 800 мільярдів євро
Доходи від туризму у Європі б'ють рекорди: які курорти обирають мандрівники
15 липня, 12:03
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на церемонії передачі командуванню сухопутних військ Туреччини для проведення випробувань перших двох зразків танка Altay
Посол України в Туреччині пояснив, чому на полі бою немає турецьких танків
12 липня, 08:16
Джо Байден планує надалі брати участь у президентських перегонах
Вибори у США: Байден ухвалив остаточне рішення
12 липня, 06:50
Росіяни 8 липня атакували ракетами дитячу лікарню «Охматдит»
Удар по «Охматдиту». Україна та США готують відповідь Росії
12 липня, 03:37
США не дозволяли Україні використовувати Atacms для глибоких ударів по Росії
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
11 липня, 19:43
Запропоновані санкції щодо «тіньового флоту» РФ залишаються на розгляді
NYT: Білий дім побоюється вводити нові санкції проти Росії
8 липня, 01:48

Політика

Індія розпочала масштабні військові навчання неподалік кордону з Китаєм
Індія розпочала масштабні військові навчання неподалік кордону з Китаєм
«Це була цілковита перемога Путіна», – Закаєв про обмін ув’язненими між Росією та Заходом
«Це була цілковита перемога Путіна», – Закаєв про обмін ув’язненими між Росією та Заходом
США пригрозили Туреччині за допомогу РФ з військовим обладнанням
США пригрозили Туреччині за допомогу РФ з військовим обладнанням
Курськ: місцева влада та міноборони РФ розійшлися у версіях щодо ситуації
Курськ: місцева влада та міноборони РФ розійшлися у версіях щодо ситуації
Нобелівський лауреат очолив тимчасовий уряд у Бангладеш
Нобелівський лауреат очолив тимчасовий уряд у Бангладеш
Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента
Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
38K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
35K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
27K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
15K
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua