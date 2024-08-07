США пригрозили Туреччині за допомогу РФ з військовим обладнанням

Міністерство торгівлі США вже додало 18 турецьких компаній до свого «списку організацій» щодо торгівлі

Сполучені Штати попередили Туреччину про «наслідки», якщо країна не обмежить експорт до Росії американської військової техніки, яка є життєво важливою для Кремля. Про це пише Financial Times з посиланням на слова високопоставленого чиновника департаменту торгівлі.

Зазначається, що нещодавно помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод зустрівся з турецькими чиновниками та керівниками в Анкарі та Стамбулі в рамках заходів із припинення незаконної торгівлі. Його послання полягало в тому, що Туреччина повинна більше працювати, щоб приборкати торгівлю чіпами американського походження та іншими компонентами.

«Нам потрібна Туреччина, щоб допомогти нам зупинити незаконний потік американських технологій до Росії. Нам потрібно побачити прогрес, причому швидкий, з боку турецької влади та промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, окрім як накласти наслідки на тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю» , – сказав Аксельрод у заяві для Financial Times.

Аксельрод також сказав турецькому уряду, що ця торгівля є «нагальною проблемою» , і закликав Анкару "прийняти та забезпечити виконання заборони на перевезення контрольованих США товарів до Росії". Він додав, що Москва «намагається використовувати торгову політику Туреччини» , щоб отримати доступ до американських товарів.

Міністерство торгівлі США вже додало 18 турецьких компаній до свого «списку організацій» щодо цієї торгівлі. Міністерство фінансів окремо наклало санкції на численні турецькі компанії за нібито постачання військово-промислового комплексу Росії.

Зазначається, що попередження Вашингтона є останньою ознакою того, як Туреччина зберегла тісні торговельні зв’язки з Росією. Це затьмарило відносини між двома союзниками по НАТО. США, ЄС та інші західні партнери наклали широкі санкції на Росію після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, але Туреччина уникала обмежень і навпаки збільшила торгівлю.

США особливо стурбовані тим, що Туреччина стала ключовим центром, через який електроніка західного виробництва, включаючи процесори, карти пам’яті та підсилювачі, пробирається до російських ракет і безпілотників. Іншою важливою проблемою є верстати.

За словами офіційного представника Міністерства торгівлі США, Туреччина є другим у світі після Китаю джерелом високопріоритетних товарів із США, що надсилаються до Росії. Міністерство торгівлі Туреччини відмовилося коментувати звинувачення США.

Експорт Туреччини високопріоритетних військових товарів, які відправляються до Росії або ймовірним посередникам стрімко зріс з початку війни. Згідно з підрахунками FT на основі даних турецької митниці, за перші шість місяців цього року він склав 85 мільйонів доларів, що значно перевищує 27 мільйонів доларів за аналогічний період 2022 року.

Значна частина цих потоків може бути частиною торгівлі товарами, які зникають і ніколи не потрапляють на ринки передбачуваних місць призначення.

До відома, Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною.