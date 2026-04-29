Трамп після розмови з Путіним вкотре заговорив про терміни завершення війни в Україні

Лариса Голуб
Американський президент дав прогноз, коли завершиться війна в Україні

Сьогодні, 29 квітня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вкотре заявив про завершення війни в Україні у найкоротші терміни. На переконання американського президента, в Україні війна може завершитися раніше, ніж війна в Ірані, інформує «Главком».

«Війна в Україні може закінчитися раніше, ніж війна з Іраном», – сказав Дональд Трамп.

Президент Сполучених Штатів Америки знову сказав, що питання потрібно вирішувати за столом переговорів. 

«Я вважаю, що Путін був готовий укласти угоду ще деякий час тому, проте «деякі люди» завадили йому це зробити», – сказав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Американський президент Дональд Трамп також розкрив деталі своєї розмови з очільником Кремля, зазначивши, що запропонував тому зробити «гуманітарний жест».

«Я запропонував Путіну невелике перемир’я, гадаю, він може на це піти», – сказав Дональд Трамп.

«Главком» писав, що російський диктатор та президент США провели телефонну розмову тривалістю понад півтори години. Зазначається, що російський диктатор повідомив Трампу про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня. За словами Ушакова, глава Білого дому підтримав цю пропозицію. Також він нібито заявив Путіну, що угода про врегулювання війни «вже близька».

Крім того, Путін розповів про «успіхи» Росії на фронті. Диктатор цинічно заявив, що цілі так званої СВО нібито будуть досягнуті, однак Росія «хотіла б це зробити шляхом перемовин».

Нагадаємо, цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня відбудеться без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ. Кремль пояснює рішення загрозою «терористичних атак» та відсутністю ювілейної дати.

